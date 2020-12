Актриса рассказала о бурном романе с сыном Елизаветы II: «Я развлекалась в его спальнях»

53-летняя певица и актриса в прямом эфире проговорилась о своих бурных отношениях с принцем Эдвардом

Британскую королевскую семью сотряс новый скандал. На этот раз в его центре оказался младший сын монархини – 56-летний принц Эдвард.

Помимо него у Елизаветы есть два старших сына и дочь Анна. Скандалы вокруг личной жизни принца Чарльза продолжаются до сих пор. Женившись на Диане Спенсер, он продолжил связь с Камиллой Паркер-Боулз. Впоследствии сын королевы женился на своей любовнице. Трагическая гибель леди Дианы до сих пор волнует сердца поклонников британской монархии.

Принц Эндрю слывет известным ловеласом. Недавно он оказался в центре грандиозного разбирательства из-за своей дружбы с Джеффри Эпштейном, уличенном в педофилии и организации секс-рабства. Второго сына королевы подозревают в том, что он пользовался услугами подопечных своего приятеля. Среди любвеобильных братьев Эдвард выглядел настоящим ангелом. Но и в его шкафу нашлись скелеты. Оказалось, что принц в течение пяти лет состоял в сексуальной связи с певицей и актрисой Рути Хеншэлл.

Младший сын монархини отказался от военной службы и работал в компаниях, занимающихся театральными постановками. На момент встречи Рути было 20 лет, Эдварду 23 года. Принц работал ассистентом постановщика в театральной труппе.

Сейчас Хеншэлл является участницей популярного в Британии реалити-шоу I’m A Celebrity... Get me out of Hear (аналог российского «Последнего героя»). Именно в прямом эфире этой программы она и рассказала об отношениях с принцем. Рути говорила о периоде своей жизни, когда ее карьера была на пике. Тогда, в середине 90-х, она выступала на лучших театральных сценах мира и снималась в кино. Девушка была звездой легендарного мюзикла «Кошки» в лондонском Вест-Энде.

«Я выступала в Букингемском дворце, пела в королевском саду. Но я также неплохо развлекалась в спальнях этого дворца», — рассказала Рути. Позже актриса пояснила, что не знала о включенных в этот момент микрофонах. «Я была шокирована. Вы говорите что-то и забываете, что участвуете в шоу», — оправдалась Рути. Однако связь с принцем она отрицать не стала, сообщает The Sun.

