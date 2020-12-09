Беременная и в латексе: звезда «Великолепного века» взволновала фанатов (фото)
37-летняя актриса Мерьем Узерли показала вдохновляющие женственные образы
Артистка позировала в соблазнительных нарядах
37-летняя звезда сериала «Великолепный век» Мерьем Узерли обожает экспериментировать с имиджем. Она с легкостью меняет прически и стиль в одежде. Мерьем воплотила чувственные аутфиты. Артистка примерила роскошные платья в любимом изумрудном цвете.
На одном из снимков Узерли предстала с диадемой на голове. Шею и запястья звезды украсили крупные драгоценности с бриллиантами.
Мерьем позировала в роковом аутфите, которые воплощает нечасто. Актриса затянула талию дерзким корсетом, а грудь подчеркнула глубоким декольте. Звезда набросила тренч из латекса и интригующе посмотрела в камеру.
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На территории вокруг дома есть сад с фонтанами и скульптурами, SPA-салон, теннисный корт, отдельные здания для гостей и прислуги. Дворец имеет даже свою автономную электростанцию.
Имение расположено на средиземноморском побережье по соседству с виллой премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.