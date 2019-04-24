Джаред Лето похвастался мускулистым торсом в сети



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Джаред Лето

47-летний Джаред Лето находится в отличной форме и решил продемонстрировать это фолловерам

Сейчас музыкант и актер находится в Лондоне на съемках фильма «Морбиус, живой вампир». Джаред сыграет антигероя из вселенной Marvel и, судя по всему, его персонаж будет весьма привлекательным.

В коротком ролике солист группы «30 Seconds To Mars» позирует в зеркале топлес и в приспущенных белых штанах. Даже пары секунд хватает, чтобы заметить стальной пресс с кубиками и мускулистые руки актера.

Сам же Джаред пошутил, что его тело оставляет желать лучшего, поставив хэштег #dadbod, что подразумевает обрюзгшую фигуру.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от JARED LETO (@jaredleto) 23 Апр 2019 в 8:07 PDT

Поклонницы единодушно заявили, что Джаред выглядит потрясающе. За несколько часов видео набрало больше двух миллионов просмотров и множество восторженных комментариев.

Джерело: graziamagazine.ru