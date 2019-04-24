Жена Билла Гейтса рассказала о 25-летнем браке с миллиардером: «Было невероятно трудно»



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instagram / melindafrenchgates

Мелинда вышла замуж за Гейтса в 1994 году,

54-летняя предприниматель и филантроп Мелинда Гейтс в начале года отметила 25 лет брака с мужем, 63-летним создателем компании Microsoft Биллом Гейтсом. Однако Мелинду продолжают спрашивать о секрете многолетних семейных отношений. В интервью The Times она рассказала о жизни рядом с одним из богатейших людей планеты.

«Я смеюсь, потому что все это забавно. Мы с Биллом только что подошли к тому моменту в жизни, когда можем смеяться и над другими вещами. Поверьте, я помню несколько дней в браке, которые были невероятно трудными, когда я не знала, смогу ли я их осилить», - сказала в интервью Мелинда Гейтс.

Она вспомнила, как много лет назад злилась на мужа, когда он читал книгу об Уинстоне Черчилле, вместо того чтобы помогать ей собирать детей перед выходом из дома. По словам супруги предпринимателя, главный секрет длительных отношений – это терпение. Мелинда рассказала, что Билл тянул с предложением выйти за него замуж, потому что сомневался не в ней, а в том, сможет ли он правильно сбалансировать работу и личную жизнь.

Она вышла замуж за Гейтса в 1994 году, а через два года на свет появился их первенец. Сейчас у пары трое детей: 22-летняя Дженнифер, 19-летний Рори и 16-летняя Фиби. Мелинда рассказала The Times, что муж хотел устроить вечеринку в честь 25-летия брака, но она не согласилась, поэтому они отметили юбилей в своем любимом местечке в Мексике. Часть романтического путешествия супруги провели за чтением одной и той же книги.



