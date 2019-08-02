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    Жизнь

    Джастин Бибер устроил романтичную фотосессию с женой

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    Джастин и Хейли Бибер&nbsp; - Джастин Бибер устроил романтичную фотосессию с женой
    Джастин и Хейли Бибер 

    В перерывах между работой звезды наслаждаются свиданиями и делятся совместными снимками

    25-летний Джастин Бибер и его жена, 22-летняя Хейли, проводят время вместе в Японии. Хейли показала, как гуляет с возлюбленным по улицам Токио. Модель сорвала с мужа черную маску и страстно поцеловала его на камеру. Огни, размытые на заднем плане, передают безумную атмосферу ночного мегаполиса, в котором развлекается пара.

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    Джастин Бибер устроил романтичную фотосессию с женой
    Джастин Бибер устроил романтичную фотосессию с женой
    Джастин Бибер устроил романтичную фотосессию с женой
    Джастин Бибер устроил романтичную фотосессию с женой
    Джастин Бибер устроил романтичную фотосессию с женой
    Джастин Бибер устроил романтичную фотосессию с женой
    Джастин Бибер устроил романтичную фотосессию с женой
    Джастин Бибер устроил романтичную фотосессию с женой
    Джастин Бибер устроил романтичную фотосессию с женой
    Джастин Бибер устроил романтичную фотосессию с женой
    Джастин Бибер устроил романтичную фотосессию с женой

    Джастин поделился селфи с любимой. Хейли нежно прижимается к плечу певца в машине. На ее руке красуется обручальное кольцо с крупным бриллиантом, а на шее – ожерелье с фамилией мужа.

    Певец сопроводил кадр цитатой из хита группы Tokyo Vanity. «Это моя лучшая подруга», – с гордостью отметил Бибер в Instagram.

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    модель селфи
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