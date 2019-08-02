Джастин Бибер устроил романтичную фотосессию с женой



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Джастин и Хейли Бибер

В перерывах между работой звезды наслаждаются свиданиями и делятся совместными снимками

25-летний Джастин Бибер и его жена, 22-летняя Хейли, проводят время вместе в Японии. Хейли показала, как гуляет с возлюбленным по улицам Токио. Модель сорвала с мужа черную маску и страстно поцеловала его на камеру. Огни, размытые на заднем плане, передают безумную атмосферу ночного мегаполиса, в котором развлекается пара.

Джастин поделился селфи с любимой. Хейли нежно прижимается к плечу певца в машине. На ее руке красуется обручальное кольцо с крупным бриллиантом, а на шее – ожерелье с фамилией мужа.

Певец сопроводил кадр цитатой из хита группы Tokyo Vanity. «Это моя лучшая подруга», – с гордостью отметил Бибер в Instagram.