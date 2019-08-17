Джаз романтического вечера: Марьяна Головко и Павел Игнатьев презентуют новую программу



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Марьяна Головко и Павел Игнатьев

В Caribbean Club состоится традиционный джаз по понедельникам

В понедельник 19 августа состоится выступление известного в Киеве джазового дуэта – певицы Марьяны Головко и пианиста Павла Игнатьева.

Музыканты обещают создать атмосферу легкости и настоящего эстетического удовольствия от:

изысканного дуэта рояля и вокала;

джазовых стандартов и авторских произведений;

оригинальных арт-поп и crossover-композиций;

синтеза академической школы и нетрадиционного репертуара;

уютного вечера в сопровождении качественной музыки.

«Мы приготовили интересные песни. Это не будет тривиально, потому что фортепиано и голос – это всегда лирика. Приготовьтесь к романтическому вечеру», – рассказала о концерте Марьяна Головко.

Певица и актриса Марьяна Головко известна публике по нескольким крупными проектами: от академической солистки музыкально-театральной формации Nova Opera до джазовых, фанковых, акустических и других мотивов в авторском шоу «Клуб благородных певиц».

Павел Игнатьев - импровизатор и виртуоз, покоривший украинскую аудиторию своей авторской музыкой и джазовыми интерпретациями.

Что: Live Jazz Monday

Где: Caribbean Club

Когда: 19 августа 20:00.