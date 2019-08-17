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    Жизнь

    Джаз романтического вечера: Марьяна Головко и Павел Игнатьев презентуют новую программу

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    Марьяна Головко и Павел Игнатьев - Джаз романтического вечера: Марьяна Головко и Павел Игнатьев презентуют новую программу
    Марьяна Головко и Павел Игнатьев

    В Caribbean Club состоится традиционный джаз по понедельникам

    В понедельник 19 августа состоится выступление известного в Киеве джазового дуэта – певицы Марьяны Головко и пианиста Павла Игнатьева.

    Музыканты обещают создать атмосферу легкости и настоящего эстетического удовольствия от:

    • изысканного дуэта рояля и вокала;
    • джазовых стандартов и авторских произведений;
    • оригинальных арт-поп и crossover-композиций;
    • синтеза академической школы и нетрадиционного репертуара;
    • уютного вечера в сопровождении качественной музыки.

    «Мы приготовили интересные песни. Это не будет тривиально, потому что фортепиано и голос – это всегда лирика. Приготовьтесь к романтическому вечеру», – рассказала о концерте Марьяна Головко.

    Певица и актриса Марьяна Головко известна публике по нескольким крупными проектами: от академической солистки музыкально-театральной формации Nova Opera до джазовых, фанковых, акустических и других мотивов в авторском шоу «Клуб благородных певиц».

    Павел Игнатьев - импровизатор и виртуоз, покоривший украинскую аудиторию своей авторской музыкой и джазовыми интерпретациями.

    Что: Live Jazz Monday

    Где: Caribbean Club

    Когда: 19 августа 20:00.

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    актриса певица
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