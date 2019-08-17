Джаз романтического вечера: Марьяна Головко и Павел Игнатьев презентуют новую программу
В Caribbean Club состоится традиционный джаз по понедельникам
В понедельник 19 августа состоится выступление известного в Киеве джазового дуэта – певицы Марьяны Головко и пианиста Павла Игнатьева.
Музыканты обещают создать атмосферу легкости и настоящего эстетического удовольствия от:
- изысканного дуэта рояля и вокала;
- джазовых стандартов и авторских произведений;
- оригинальных арт-поп и crossover-композиций;
- синтеза академической школы и нетрадиционного репертуара;
- уютного вечера в сопровождении качественной музыки.
«Мы приготовили интересные песни. Это не будет тривиально, потому что фортепиано и голос – это всегда лирика. Приготовьтесь к романтическому вечеру», – рассказала о концерте Марьяна Головко.
Певица и актриса Марьяна Головко известна публике по нескольким крупными проектами: от академической солистки музыкально-театральной формации Nova Opera до джазовых, фанковых, акустических и других мотивов в авторском шоу «Клуб благородных певиц».
Павел Игнатьев - импровизатор и виртуоз, покоривший украинскую аудиторию своей авторской музыкой и джазовыми интерпретациями.
Что: Live Jazz Monday
Где: Caribbean Club
Когда: 19 августа 20:00.