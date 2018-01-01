Ирина Федишин. Интерсеные факты из личной жизни певицы

Биография, лучшие клипы и фотосессии популярной певицы Федишин

Сегодня, 1 февраля, исполняется 31 год украинской певице Ирине Федишин. В последние годы популярность артистки активно растет, а каждый ее новый концерт становится масштабнее. Детство певицы Ирина Федишин родилась в 1987 году во Львове. Информация о ее родителях – не распространяется. Известно лишь, что ее отец – музыкант, который в

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Ирина Федишин

Биография, лучшие клипы и фотосессии популярной певицы Федишин

Сегодня, 1 февраля, исполняется 31 год украинской певице Ирине Федишин. В последние годы популярность артистки активно растет, а каждый ее новый концерт становится масштабнее.

Детство певицы

Ирина Федишин родилась в 1987 году во Львове. Информация о ее родителях – не распространяется. Известно лишь, что ее отец – музыкант, который в данный момент работает администратором на предприятии. А ее мать владеет небольшим магазином.

С раннего возраста Ирина проявляла музыкальные, вокальные и сценические способности. Когда ей было шесть лет – она попробовала себя в качестве ведущей.

Несмотря на то, что ее отец сам занимался музыкой – он не считал эту профессию серьезным занятием. Поэтому хотел, чтобы его дочь всерьез занималась шахматами. Первым музыкальным инструментом у будущей певицы был синтезатор, на котором она научилась импровизировать и начала писать свои первые песни.

Когда ей исполнилось 13 лет – Ирина поступила в музыкальную школу. Благодаря тому, что она занималась музыкой дома – ее приняли сразу в четвертый класс. В результате она окончила это учебное заведение с отличием.

«Началось все с моей тяги к пению: родители водили меня в кружки, шили костюмы. Я ездила выступать на фестивали. В 14 лет написала первую песню, на накопленные деньги мне записали для нее фонограмму», - вспоминает певица.

Студенческие годы и начало сценической карьеры

После школы Федишин поступила на экономический факультет Львовского национального университета им. Ивана Франко. Параллельно она брала частные уроки музыки и вокала, а также вела концертные программы.

Будущая звезда активно участвовала в юношеских музыкальных конкурсах и фестивалях, на которых неоднократно становилась призером и лауреатом. Отдельные ее композиции попадали в ротации на украинских радиостанциях.

В 2005 году артистка выступала в полуфинале Нацотбора на «Евровидение», а в 2006 и 2009 годах выступила в концертной программе «Шлягер року».

Творчество Ирины Федишин

На данный момент певица выпустила четыре альбома «Твой Ангел» (2007), «Украина колядует» (2007), «Пароль» (2012) и «Ты только мой» (2017). Кроме того, она создала два десятка музыкальных видео. Тексты и музыку для большинства своих песен артистка пишет самостоятельно.

«Начинала карьеру во Львове, ездила с гастролями в разные города, предлагала радиостанциям свои треки. Это был долгий творческий путь - у меня не было спонсора, который вложил бы в меня с ходу десятки тысяч долларов», - рассказывает артистка.

В 2015 году певица одержала победу на конкурсе украиноязычных песен «Український формат» с песней «Серця стук».

С 2016 года она ведет активную концертную деятельность. За последние два года она выступила более чем в ста городах по всей Украине.

Семья

Со своим будущим мужем Виталием Човныком Ирина познакомилась во время концерта. Тогда он получал теологическое образование в семинарии. А параллельно работал музыкальным редактором на радиостанции. «Вскоре он принял решение, что хочет помогать в продвижении моей карьеры. Мы довольно быстро оформили отношения, и муж сказал: «Буду твоим продюсером!» На тот момент у него было $2 тыс., которые он вложил в меня», - вспоминает артистка.

Они живут во Львове. В течение пяти лет они собирали на собственное жилье, а до того жили под одной крышей с родителями. У Инрины и Виталия двое сыновей – Юра и Олег.