Ирина Федишин. Интерсеные факты из личной жизни певицы

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    День рождения Ирины Федишин. Самые интересные факты о певице

    Биография, лучшие клипы и фотосессии популярной певицы Федишин
    Сегодня, 1 февраля, исполняется 31 год украинской певице Ирине Федишин. В последние годы популярность артистки активно растет, а каждый ее новый концерт становится масштабнее. Детство певицы Ирина Федишин родилась в 1987 году во Львове. Информация о ее родителях – не распространяется. Известно лишь, что ее отец – музыкант, который в
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    Ирина Федишин
    Ирина Федишин

    Биография, лучшие клипы и фотосессии популярной певицы Федишин

    Сегодня, 1 февраля, исполняется 31 год украинской певице Ирине Федишин. В последние годы популярность артистки активно растет, а каждый ее новый концерт становится масштабнее.

    Детство певицы

    Ирина Федишин родилась в 1987 году во Львове. Информация о ее родителях – не распространяется. Известно лишь, что ее отец – музыкант, который в данный момент работает администратором на предприятии. А ее мать владеет небольшим магазином.

    С раннего возраста Ирина проявляла музыкальные, вокальные и сценические способности. Когда ей было шесть лет – она попробовала себя в качестве ведущей.

    Несмотря на то, что ее отец сам занимался музыкой – он не считал эту профессию серьезным занятием. Поэтому хотел, чтобы его дочь всерьез занималась шахматами. Первым музыкальным инструментом у будущей певицы был синтезатор, на котором она научилась импровизировать и начала писать свои первые песни.

    Когда ей исполнилось 13 лет – Ирина поступила в музыкальную школу. Благодаря тому, что она занималась музыкой дома – ее приняли сразу в четвертый класс. В результате она окончила это учебное заведение с отличием.

    «Началось все с моей тяги к пению: родители водили меня в кружки, шили костюмы. Я ездила выступать на фестивали. В 14 лет написала первую песню, на накопленные деньги мне записали для нее фонограмму», - вспоминает певица.

    Студенческие годы и начало сценической карьеры

    После школы Федишин поступила на экономический факультет Львовского национального университета им. Ивана Франко. Параллельно она брала частные уроки музыки и вокала, а также вела концертные программы.

    Будущая звезда активно участвовала в юношеских музыкальных конкурсах и фестивалях, на которых неоднократно становилась призером и лауреатом. Отдельные ее композиции попадали в ротации на украинских радиостанциях.

    В 2005 году артистка выступала в полуфинале Нацотбора на «Евровидение», а в 2006 и 2009 годах выступила в концертной программе «Шлягер року».

    Творчество Ирины Федишин

    На данный момент певица выпустила четыре альбома «Твой Ангел» (2007), «Украина колядует» (2007), «Пароль» (2012) и «Ты только мой» (2017). Кроме того, она создала два десятка музыкальных видео. Тексты и музыку для большинства своих песен артистка пишет самостоятельно.

    «Начинала карьеру во Львове, ездила с гастролями в разные города, предлагала радиостанциям свои треки. Это был долгий творческий путь - у меня не было спонсора, который вложил бы в меня с ходу десятки тысяч долларов», - рассказывает артистка.

    В 2015 году певица одержала победу на конкурсе украиноязычных песен «Український формат» с песней «Серця стук».

    С 2016 года она ведет активную концертную деятельность. За последние два года она выступила более чем в ста городах по всей Украине.

    Семья

    Со своим будущим мужем Виталием Човныком Ирина познакомилась во время концерта. Тогда он получал теологическое образование в семинарии. А параллельно работал музыкальным редактором на радиостанции. «Вскоре он принял решение, что хочет помогать в продвижении моей карьеры. Мы довольно быстро оформили отношения, и муж сказал: «Буду твоим продюсером!» На тот момент у него было $2 тыс., которые он вложил в меня», - вспоминает артистка.

    Они живут во Львове. В течение пяти лет они собирали на собственное жилье, а до того жили под одной крышей с родителями. У Инрины и Виталия двое сыновей – Юра и Олег.

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    Ирина Федишин. Интерсеные факты из личной жизни певицы
    Ирина Федишин. Интерсеные факты из личной жизни певицы
    Ирина Федишин. Интерсеные факты из личной жизни певицы
    Ирина Федишин. Интерсеные факты из личной жизни певицы
    Ирина Федишин. Интерсеные факты из личной жизни певицы
    Ирина Федишин. Интерсеные факты из личной жизни певицы
    Ирина Федишин. Интерсеные факты из личной жизни певицы
    Ирина Федишин. Интерсеные факты из личной жизни певицы
    Ирина Федишин. Интерсеные факты из личной жизни певицы
    Ирина Федишин. Интерсеные факты из личной жизни певицы
    Ирина Федишин. Интерсеные факты из личной жизни певицы
    Ирина Федишин. Интерсеные факты из личной жизни певицы
    Ирина Федишин. Интерсеные факты из личной жизни певицы
    Ирина Федишин. Интерсеные факты из личной жизни певицы
    Ирина Федишин. Интерсеные факты из личной жизни певицы
    Ирина Федишин. Интерсеные факты из личной жизни певицы
    Ирина Федишин. Интерсеные факты из личной жизни певицы
    Ирина Федишин. Интерсеные факты из личной жизни певицы
    Ирина Федишин. Интерсеные факты из личной жизни певицы
    Ирина Федишин. Интерсеные факты из личной жизни певицы
    Ирина Федишин. Интерсеные факты из личной жизни певицы
    Ирина Федишин. Интерсеные факты из личной жизни певицы
    Ирина Федишин. Интерсеные факты из личной жизни певицы
    Ирина Федишин. Интерсеные факты из личной жизни певицы
    Ирина Федишин. Интерсеные факты из личной жизни певицы
    Ирина Федишин. Интерсеные факты из личной жизни певицы
    Ирина Федишин. Интерсеные факты из личной жизни певицы
    Ирина Федишин. Интерсеные факты из личной жизни певицы
    Ирина Федишин. Интерсеные факты из личной жизни певицы
    Ирина Федишин. Интерсеные факты из личной жизни певицы

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