Кэтрин Хейгл заменит Меган Маркл в новом сезоне сериала «Форс-мажоры»

В прошлом году жизнь Меган Маркл изменилась на 180 градусов - из звезды сериала «Форс-мажоры» она превратилась в невесту принца

Как известно, в следующем, восьмом сезоне Меган уже не появится, но в актерский состав войдет другая знаменитость - Кэтрин Хейгл. Она исполнит роль Саманты Уиллер, нового талантливого партнера юридической фирмы Pearson Specter Litt. Ей предстоит стать или верным союзником компании, или ее злейшим врагом. Также в новом сезоне появятся исполнители



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В прошлом году жизнь Меган Маркл изменилась на 180 градусов - из звезды сериала «Форс-мажоры» она превратилась в невесту принца

Как известно, в следующем, восьмом сезоне Меган уже не появится, но в актерский состав войдет другая знаменитость - Кэтрин Хейгл.

Она исполнит роль Саманты Уиллер, нового талантливого партнера юридической фирмы Pearson Specter Litt. Ей предстоит стать или верным союзником компании, или ее злейшим врагом. Также в новом сезоне появятся исполнители уже полюбившихся героев - Сара Рафферти, Гэбриел Махт, Рик Хоффман. Съемки начнутся уже в апреле в Торонто.

«Я смотрю этот сериал уже много лет, с первой серии. И невероятно счастлива, что теперь стала его частью», - поделилась впечатлениями от новой роли Кэтрин.

Она исполнит роль Саманты Уиллер, нового талантливого партнера юридической фирмы Pearson Specter Litt. Ей предстоит стать или верным союзником компании, или ее злейшим врагом. Также в новом сезоне появятся исполнители уже полюбившихся героев - Сара Рафферти, Гэбриел Махт, Рик Хоффман. Съемки начнутся уже в апреле в Торонто.

Я смотрю этот сериал уже много лет, с первой серии. И невероятно счастлива, что теперь стала его частью, - поделилась впечатлениями от новой роли Кэтрин.

Джерело: Hello!