Джеймс Кэмерон рассказал, каким будет фильм «Аватар 2»



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Джеймс Кэмерон

Режиссер собирается выпустить пять фильмов по франшизе

Режиссер Джеймс Кэмерон создал самый кассовый фильм в истории кино - «Аватар». По сборам кинокартина обогнала известный «Титаник», заработав более 2 млрд долларов. Не удивительно, что Кэмерон готов вернуться к франшизе спустя 10 лет после создания первого фильма.

Режиссер поделился некоторыми подробностями о создании второй части «Аватара». Главные герои Джейк и Нейтири воспитывают восьмилетнюю дочь. Фильм будет концентрироваться на семейных ценностях, поэтому Кэмерон считает важной задачей показать ссору родителей глазами ребёнка.

«Там есть сцена спора между Джейком и Нейтири на три страницы, супружеская ссора, очень-очень важная для сюжета. В итоге я все снял с точки зрения восьмилетней девочки, спрятавшейся и подглядывающей из-за укрытия», - рассказал Кэмерон журналу Empire.

Новая часть франшизы с возможным подзаголовком «Путь воды» выйдет в мировой прокат 18 декабря 2020 года. Третий фильм планируют выпустить 17 декабря 2021 года, затем последуют ещё две картины. Таким образом, Джеймс Кэмерон создаст 5 фильмов «Аватар».

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