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    Жизнь

    Бритни Спирс отпустили из психиатрической клиники на Пасху. Шокирующие фото певицы

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    Бритни Спирс отпустили из психиатрической клиники на Пасху. Шокирующие фото певицы

    На прошлой неделе стало известно, что поклонники начали массовую акцию в социальных сетях, призывая отпустить Бритни Спирс из психиатрической клиники, где певицу, по их мнению, удерживали насильно

    Звезда должна была провести на лечении месяц, но в эти выходные её отпустили для празднования Пасхи вместе с её бойфрендом Сэмом Асгари. Судя фотографиям, сделанным папарацци, Спирс действительно чувствует себя плохо и нуждается в помощи.

    Фотографы застали Бритни в сопровождении Сэма Асгари, когда пара покидала отель Montage в Беверли Хиллз. 37-летняя певица выглядела уставшей и больной и как можно скорее села в автомобиль, чтобы скрыться от папарацци. Как утверждает издание TMZ, она отметила Пасху в компании с возлюбленным.

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    Бритни Спирс отпустили из психиатрической клиники на Пасху. Шокирующие фото певицы
    Бритни Спирс отпустили из психиатрической клиники на Пасху. Шокирующие фото певицы
    Бритни Спирс отпустили из психиатрической клиники на Пасху. Шокирующие фото певицы
    Бритни Спирс отпустили из психиатрической клиники на Пасху. Шокирующие фото певицы
    Бритни Спирс отпустили из психиатрической клиники на Пасху. Шокирующие фото певицы
    Бритни Спирс отпустили из психиатрической клиники на Пасху. Шокирующие фото певицы
    Бритни Спирс отпустили из психиатрической клиники на Пасху. Шокирующие фото певицы

    Напомним, что ещё в марте Спирс объявила в своем Instagram-аккаунте, что отменяет планируемые концерты и добровольно ложится в психиатрическую клинику на 30 дней, чтобы прийти в себя после волнений за едва не скончавшегося отца и позаботиться о своём ментальном здоровье. Однако вскоре поклонники звезды почувствовали неладное и запустили в сети хештэг «ОсвободитеБритни», утверждая, что именно отец певицы Джейми Спирс посодействовал тому, что её вновь заперли в лечебнице.

    Джерело: popcornnews

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