Бритни Спирс отпустили из психиатрической клиники на Пасху. Шокирующие фото певицы



Розсилка ВІДПРАВИТИ

На прошлой неделе стало известно, что поклонники начали массовую акцию в социальных сетях, призывая отпустить Бритни Спирс из психиатрической клиники, где певицу, по их мнению, удерживали насильно

Звезда должна была провести на лечении месяц, но в эти выходные её отпустили для празднования Пасхи вместе с её бойфрендом Сэмом Асгари. Судя фотографиям, сделанным папарацци, Спирс действительно чувствует себя плохо и нуждается в помощи.

Фотографы застали Бритни в сопровождении Сэма Асгари, когда пара покидала отель Montage в Беверли Хиллз. 37-летняя певица выглядела уставшей и больной и как можно скорее села в автомобиль, чтобы скрыться от папарацци. Как утверждает издание TMZ, она отметила Пасху в компании с возлюбленным.

Напомним, что ещё в марте Спирс объявила в своем Instagram-аккаунте, что отменяет планируемые концерты и добровольно ложится в психиатрическую клинику на 30 дней, чтобы прийти в себя после волнений за едва не скончавшегося отца и позаботиться о своём ментальном здоровье. Однако вскоре поклонники звезды почувствовали неладное и запустили в сети хештэг «ОсвободитеБритни», утверждая, что именно отец певицы Джейми Спирс посодействовал тому, что её вновь заперли в лечебнице.

Джерело: popcornnews