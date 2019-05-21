Джонни Депп задолжал адвокатам $350 тысяч после развода с Эмбер Херд



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Джонни Депп и Эмбер Херд

Материальное благосостояние кинозвезды подорвал развод со звездой «Аквамена»

Юридическая фирма, оказывающая услуги Джонни Деппу, подала на него в суд за долги. Адвокаты утверждают, что актер задолжал им немалую сумму - 350 тысяч долларов, сообщает Variety

Звезда «Пиратов Карибского моря» обратился в фирму Buckley LLP осенью 2017 года для судебного процесса с другими своими юристами Bloom Hergott LLP, которых обвинил в получении от него 30 миллионов долларов без письменного согласия.

Как сообщает bplfybt, адвокаты Фредрик Левин, Майкл Рим и Али Абугейда работали с Деппом до января 2019 года. Согласно иску, Buckley LLP выставили артисту счет в размере 535 697,28 доллара США, из которых Депп оплатил лишь 187 717,39 доллара, оставив задолженность в размере 347 979,89 доллара.

Представители актера пока отказываются давать какие-либо комментарии относительно данного процесса, однако в Сети поговаривают, что материальное благосостояние кинозвезды подорвал развод с женой Эмбер Херд, которой он заплатил 7 миллионов долларов отступных и расходы на адвокатов, сопровождающих бракоразводный процесс.