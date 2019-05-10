Джордж Клуни заявил, что не будет крестным сына принца Гарри



Розсилка ВІДПРАВИТИ

34-летний принц Гарри и 37-летняя Меган Маркл впервые стали родителями 6 мая

В этот же день родился и Джордж Клуни. 58-летний актер прокомментировал слухи о том, что именно он может стать крестным отцом ребенка Меган Маркл и принца Гарри, который родился 6 мая.

Джордж Клуни и его супруга Амаль были на свадьбе пары, они дружат и с самой Меган. Однако, крестным малыша Джордж не будет.

Об этом актер сам рассказал в интервью Extra. «Все любят слухи, но это неправда. Никто бы не захотел, чтобы я был чьим-то крестным. Я едва справляюсь со своей ролью родителя и это меня пугает», — поделился Джордж.

Джордж и Амаль Клуни впервые стали родителями два года назад. У супругов родились близнецы Элла и Александр.

Джерело: graziamagazine.ru