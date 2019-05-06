Меган Маркл родила первенца



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Герцогиня Сассекская родила мальчика

Меган Маркл и принц Гарри впервые стали родителями. Мальчик появился на свет сегодня и стал седьмым в очереди на британский престол, сообщает The Sun.

37-летняя герцогиня планирует вернуться к обязанностям члена королевской семьи совсем скоро: еще до родов стало известно, что осенью она посетит саммит One Young World.

Эту информацию несколько минут назад подтвердила и пресс-служба королевского дворца.

«Мы рады сообщить, что у Их Королевских Высочеств Герцога и Герцогини Сассекских родился сын ранним утром 6 мая. Его вес составляет 3260 г. Герцогиня и малыш здоровы и чувствуют себя хорошо. Пара благодарит подданных за поддержку и неравнодушие. Остальные детали будут озвучены в ближайшие дни», - говорится в заявлении.

Между тем стало известно, что в Англии после родов Меган Маркл оставаться не планирует. В планах у звезды вместе с мужем и новорожденным перебраться в Калифорнию. Об этом рассказал близкий друг бывшей звезды Голливуда.