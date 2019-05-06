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    Жизнь

    Меган Маркл родила первенца

    • Розсилка
    Меган Маркл родила первенца

    Герцогиня Сассекская родила мальчика

    Меган Маркл и принц Гарри впервые стали родителями. Мальчик появился на свет сегодня и стал седьмым в очереди на британский престол, сообщает The Sun.

    37-летняя герцогиня планирует вернуться к обязанностям члена королевской семьи совсем скоро: еще до родов стало известно, что осенью она посетит саммит One Young World.

    Эту информацию несколько минут назад подтвердила и пресс-служба королевского дворца.

    «Мы рады сообщить, что у Их Королевских Высочеств Герцога и Герцогини Сассекских родился сын ранним утром 6 мая. Его вес составляет 3260 г. Герцогиня и малыш здоровы и чувствуют себя хорошо. Пара благодарит подданных за поддержку и неравнодушие. Остальные детали будут озвучены в ближайшие дни», - говорится в заявлении.

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    Меган Маркл родила первенца
    Меган Маркл родила первенца
    Меган Маркл родила первенца
    Меган Маркл родила первенца
    Меган Маркл родила первенца
    Меган Маркл родила первенца
    Меган Маркл родила первенца
    Меган Маркл родила первенца
    Меган Маркл родила первенца
    Меган Маркл родила первенца
    Меган Маркл родила первенца
    Меган Маркл родила первенца
    Меган Маркл родила первенца
    Меган Маркл родила первенца
    Меган Маркл родила первенца
    Меган Маркл родила первенца
    Меган Маркл родила первенца
    Меган Маркл родила первенца
    Меган Маркл родила первенца
    Меган Маркл родила первенца
    Меган Маркл родила первенца
    Меган Маркл родила первенца
    Меган Маркл родила первенца
    Меган Маркл родила первенца
    Меган Маркл родила первенца
    Меган Маркл родила первенца
    Меган Маркл родила первенца
    Меган Маркл родила первенца
    Меган Маркл родила первенца
    Меган Маркл родила первенца
    Меган Маркл родила первенца
    Меган Маркл родила первенца

    Между тем стало известно, что в Англии после родов Меган Маркл оставаться не планирует. В планах у звезды вместе с мужем и новорожденным перебраться в Калифорнию. Об этом рассказал близкий друг бывшей звезды Голливуда.

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