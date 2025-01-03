Зеленський пояснив, чому Путін боїться переговорів

«Він чіпляється за будь-який момент, щоб не сісти за переговори зі мною», – Зеленський про перемовини з Путіним

Російський диктатор Володимир Путін будь-якими способами намагається уникнути прямих переговорів з Україною, адже вважає їх програшем для себе. Про це президент України Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю в ефірі телемарафону.

«Він чіпляється за будь-який момент, щоб не сісти за переговори зі мною. І в цьому й історія – в принципі він не хоче ніякого діалогу», – сказав президент.

Зеленський зауважив, що прямі переговори РФ і України будуть програшем для Кремля: «Переговори з Україною просто Росії – це в принципі програш Росії. Чому переговори? Тому що це ж не ультиматум… Вони не виконали своє завдання, яке їм поставив Путін, тому для них це дійсно не перемога».

Також президент зазначив, що Путін посилається на нібито існування рішення Ради національної безпеки й оборони про заборону будь-яких контактів із ним. Це, за словами президента, свідчить про небажання російського диктатора вести будь-який діалог.

Нагадаємо, що також президент України Володимир Зеленський зауважив, що Україна повинна мати зброю та армію, щоб вторгнення Росії більше ніколи не повторилося.

До слова, президент України Володимир Зеленський заявив, що обраний президент США Дональд Трамп може бути вирішальним у завершенні війни Росії проти України. Він може допомогти зупинити російського диктатора Володимира Путіна.