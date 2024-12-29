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Пілоти азербайджанського літака перед катастрофою здійснили диво – Bild

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Пілоти азербайджанського літака перед катастрофою здійснили диво – Bild
Пасажирський літак обстріляли російські військові над Грозним
фото з відкритих джерел

Падіння літака у воду означало б вірну смерть для всіх пасажирів

Завдяки надзвичайному подвигу пілотів літака «Азербайджанських авіаліній», який був пошкоджений російською ППО біля Грозного і зазнав катастрофи біля казахстанського міста Актау, 29 людей вижили. Про це пише експерт із аналізу відкритих даних німецького видання Bild Юліан Репке.

Він нагадав, що пасажирський літак обстріляли російські військові над Грозним, але після цього він пролетів ще кілька сотень кілометрів до Казахстану і здійснив жорстку посадку, внаслідок якої загинуло 38 людей, але майже три десятки пасажирів уціліли.

Авіаексперт Якоб Верт наголосив, що хід польоту та спроба посадки літака свідчить про його значну некерованість. За його словами, від повної руйнації літак врятувало «вражаюче досягнення пілотів, які привели сильно пошкоджений літак над Каспійським морем прямо до Актау».

Експерт зазначив, що падіння літака у воду означало б вірну смерть для всіх пасажирів. До того ж під час посадки на суші він врізався в землю передньою частиною, яка прийняла на себе основний удар, і задня частина з пасажирами в ній вціліла.

Юліана Репке припустив, що азербайджанський літак відправили аж до Актау через бажання російської влади приховати його обстріл із систем ППО.

Як відомо, учора, 28 грудня, російський диктатор Володимир Путін подзвонив президенту Азербайджану Ільхаму Алієву і попросив вибачення через авіатрощу літака над Актау. Про це повідомили у Кремлі. Зазначається, що телефонна розмова відбулася з ініціативи російської сторони. Однак Путін не сказав про те, що по борту могла вдарити російська ракета.

Путін та Алієв «детально» обговорили авіакатастрофу.

Нагадаємо, пасажирський літак Embraer, який летів з Баку до Грозного, впав в аеропорту Актау. На борту було 67 пасажирів і п'ять членів екіпажу. Серед них 37 громадян Азербайджану, 16 росіян, шестеро громадян Казахстану і троє – громадян Киргизстану.

Як повідомлялося, Росавіація назвала попередню причину авіакатастрофи: зіткнення з птахами. «Попередньо: після зіткнення з птахами через нештатну ситуацію на борту повітряного судна командир прийняв рішення «йти» на запасний аеродром – ним був обраний Актау», – йдеться у повідомленні. Також повідомляється, що на борту літака, що впав, вибухнув кисневий балон, після чого люди почали непритомніти. 

Згодом глава Росавіації Дмитро Ядров вперше прокоментував аварію літака в Актау. Так, за його словами, однією з основних причин авіакатастрофи нібито був густий туман і відсутність видимості на висоті 500 метрів. «Командир повітряного судна зробив дві спроби посадити літак у Грозному, які були безуспішними»

До слова, очільник українського Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко заявив, що авіакатастрофу літака Embraer 190 в Казахстані спричинив російський зенітно-ракетний комплекс (ЗРК). За його словами, літак зазнав пошкоджень внаслідок дій російських військових і його відправили до Казахстану «замість того, щоб екстрено посадити в Грозному та врятувати життя людей».

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Теги: Казахстан обстріл літак смерть військові ракета диктатор відео аеродром російська ракета путін

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