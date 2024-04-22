Після виборів Путін змінив спосіб життя: аналіз графіка диктатора
Президент РФ майже не виходить за стіни Кремля
Після так званої перемоги на виборах, російський диктатор Володимир Путін став рідко залишати Кремль та свою резиденцію. За останні два тижні у графіку президента РФ не було жодного виїзного заходу. Про це повідомляє «Агентство».
В останній тиждень перед виборами (11-17 березня) Путін не виїжджав за межі Кремля чи Ново-Огарьова.
Видання проаналізувало публікації на сайті Кремля про заходи за участю Путіна за межами Кремля та резиденції у Ново-Огарьові з початку виборчої кампанії президента з 8 грудня до 20 квітня. Загалом за час кампанії Кремль повідомив про 100 виїзних заходів за участю президента.
31 захід за межами Кремля та президентських резиденцій пройшли в останній передвиборчий місяць, з 17 лютого до 17 березня. За цей час Путін встиг відвідати Челябінську область, Татарстан (де політав на ракетоносці), Ставропольський і Краснодарський краї, а також оголосити послання до Федеральних зборів у Гостинному дворі в Москві.
Після виборів кількість поїздок російського диктатора значно зменшилась. За місяць з 17 березня по 17 квітня повідомлялося лише про 10 заходів за межами Кремля та резиденцій, один із них – концерт на честь анексії Криму, який відбувся наступного дня після виборів. Лише один раз на місяць президент РФ залишав межі московського регіону: 27 березня Путін з'їздив у Торж.
Особливо сильно активність російського президента впала за останні два тижні. З 5 квітня (цього дня в Орську прорвало дамбу) Путін брав участь лише у двох онлайн-нарадах, присвячених ліквідації наслідків повені та одній онлайн-нараді з урядом.
Як зазначає видання, жодної поїздки за останні два тижні Путін не мав.
10 квітня Дмитро Пєсков заявив, що глава держави не поїде в регіони, що постраждали від повені. За це Путіна розкритикували у соцмережах, після чого за нього заступилися кремліботи.
Нагадаємо, в Орську відбувся мітинг – близько сотні людей зібралося біля пам'ятника Леніну на Комсомольській площі в Орську, де затоплена частина районів. Місцеві жителі записали звернення до російського диктатора, скандуючи «Путін, допоможи», а також скаржилися на виплати та дії влади.
Як повідомлялося, Володимир Путін вчергове став президентом РФ. Після опрацювання 100% протоколів, якщо вірити даними Центрвиборчкому Росії, Путін набирає 87,28% голосів. Явка на виборах склала 77,44%.
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