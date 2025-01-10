«Моє серце розбите». Які знаменитості втратили будинки через пожежі в Лос-Анджелесі

Через пожежі в Голлівуді скасували прем'єри фільмів, як і церемонію вручення нагород Гільдії кіноакторів

Акторка Періс Гілтон та актор Кемерон Метісон показали повністю знищені вогнем маєтки

Масштабні лісові пожежі у Південній Каліфорнії змусили десятки тисяч мешканців залишили свої домівки. Серед них – близько 50 зірок кіно та телебачення. Про це повідомляє Рeople та Reuters.

Так, з-поміж понад 100 тис. людей, які були змушені залишити свої домівки, були знаменитості, зокрема, актори Лейтон Містер («Пліткарка»), Адам Броуді («Чужа земля»), Анна Феріс («Дуже страшне кіно»), Кері Елвес («Пила»), Браян Грінберг («Школа виживання»), Джон Сі Рейлі («Чикаго», «Банди Нью-Йорка»), Кобі Смалдерс («Як я зустрів вашу маму»), лауреат «Еммі» Юджин Леві, оскароносний актор Ентоні Гопкінс, телеведучі Рікі Лейк, Спенсер Пратт і Хейді Монтаг.

Багато інших, в тому числі Маріо Лопес, Моллі Сімс, Кід Куді та Бібі Рекса, повідомили, що вони евакуювалися, оскільки вогонь продовжує поширюватися. Однак також є багато акторів, чиї будинки знищив вогонь.

Будинки зірок, які опинилися на шляху пожеж

Зокрема, актор Біллі Крістал (відомий за ролями у «Коли Гаррі зустрів Саллі», «Міські піжони») втратив будинок у районі Пасіфік-Палісейдс, де мешкав із дружиною з 1979 року. Подружжя «розбите горем»: «Ми виростили тут наших дітей і онуків. Кожен сантиметр нашого будинку був наповнений любов'ю. Прекрасні спогади, які неможливо забрати. Звичайно, наше серце розбите, але з любов'ю наших дітей і друзів ми пройдемо через це».

Житло у Пасіфік-Палісейдс теж втратив Майлз Теллер із дружиною Келлі Сперрі, найбільш відомий за ролями у фільмах «Дивергент» та «Одержимість». Будинки в цьому районі також мають Дженніфер Еністон, Бредлі Купер, Том Генкс, Різ Візерспун, Адам Сендлер і Майкл Кітон.

Так, канадсько-американський телеведучий та актор Кемерон Метісон показав у своєму інстаграмі, що залишилося від його будинку. Чоловік зауважив, що сім'я у безпеці, та підтримав людей, які також постраждали від стихії.

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Евакуюватися з власної домівки довелося й актору «Зоряних воєн» Марку Геміллу. Він назвав цю пожежу найжахливішою з 1993 року, коли згоріло 323 будинки в Малібу. А актор Стів Гуттенберг, відомий за фільмом «Поліцейська академія», залишився допомагати пожежникам, пересуваючи автомобілі, щоб розчистити шлях для пожежних машин.

Водночас зірка Періс Гілтон вже приїхала до Лос-Анджелеса. Вона опублікувала відео, в якому показала руїни її будинку.

«Я стою тут, у тому, що раніше було нашим будинком, і гіркота справді невимовна. Коли я вперше побачила новини, я була в повному шоці – я не могла це усвідомити. Але зараз, стоячи тут і бачачи це на власні очі, я відчуваю, що моє серце розбилося на мільйон шматочків», – зазначила Гілтон.

Американська зірка Періс Гілтон приїхала до Лос-Анджелеса й опублікувала відео, у якому показала руїни свого будинку – він згорів від лісових пожеж pic.twitter.com/zv1LFMSk9I — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) January 10, 2025

Через пожежі в Голлівуді скасували прем'єри фільмів Unstoppable, «Роббі Вільямс: Better Man» і «Вовкулака», як і церемонію вручення нагород Гільдії кіноакторів. Церемонію оголошення номінацій на «Оскар» перенесли на пізніший термін.

Нагадаємо, дві масштабні лісові пожежі на сході та заході Лос-Анджелеса, які тривають вже третю добу, забрали 10 життів та знищили майже 10 тис. будинків та інших будівель. Нові дані наводить Reuters.

Так, пожежа у престижному районі Пасифік-Палісейдс, розташованому між Санта-Монікою та Малібу, і пожежа Ітон на сході міста вже вважаються найруйнівнішими в історії Лос-Анджелеса. Вогонь охопив понад 17,7 га території.

Нагадаємо, лісова пожежа, що накрила Лос-Анджелес, призвела до евакуації жителів міста. За інформацією журналістів, у небезпечному через інцидент районі проживають близько 30 тис. осіб. Обов'язкова евакуація введена в престижній частині міста Пасіфік-Палісейдс, де мешкають багато американських знаменитостей. Полум'я активно розповсюджується завдяки сильному вітру.

🇺🇸В американському штаті Каліфорнія оголошено режим надзвичайної ситуації



🔥Сильні лісові пожежі охопили передмістя Лос-Анджелеса, - повідомляє CBS News.



Зазначається, що за хвилину вогонь поглинає територію площею в 5 футбольних полів. Уже евакуйовано понад 100 тис. людей. pic.twitter.com/FiPdvWZZAa — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) January 8, 2025

За хвилину вогонь поглинає територію площею в п'ять футбольних полів. Уже евакуйовано понад 100 тис. людей.