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Підозрюваний у підриві Cybertruck біля готелю Трампа готував теракт за допомогою ChatGPT

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Підозрюваний у підриві Cybertruck біля готелю Трампа готував теракт за допомогою ChatGPT
Алан Лівелсбергер запитав у ChatGPT інформацію про те, як він може зібрати вибухівку
фото із відкритих джерел

Водій автівки в Лас-Вегасі використовував ChatGPT для планування вибуху

Підозрюваний у підриві електромобіля Tesla Cybertruck біля готелю, що належить обраному президенту США Дональду Трампу, в Лас-Вегасі (штат Невада) використовував генеративний штучний інтелект ChatGPT при підготовці злочину. Як пише видання NBC, про це заявив шериф міської поліції Кевін Макмахілл.

«У нас є докази того, що підозрюваний використовував штучний інтелект ChatGPT, щоб спланувати атаку», – сказав він на пресконференції у вівторок. 

«Ми розуміли, що штучний інтелект так чи інакше внесе зміни до наших життів» – зазначив шериф, додавши, що це «перший відомий йому випадок використання ChatGPT на території США» в таких цілях. Які відповіді дав штучний інтелект на запити підозрюваного, поліція не уточнила.

Представник компанії OpenAI, що розробила ChatGPT, стверджує, що її моделі штучного інтелекту не призначені для планування злочинів та застерігають від скоєння протиправних дій. «Нас засмутив цей інцидент, ми прихильні до ідеї відповідального використання інструментів штучного інтелекту. Наші моделі розроблені таким чином, щоб не давати шкідливих інструкцій і зводити до мінімуму шкідливий контент. У даному випадку ChatGPT відповів за допомогою інформації, яка вже була у вільному доступі в інтернеті, і застеріг від шкідливих та незаконних дій», – заявив представник OpenAI.

Нагадаємо, вибух пікапа Cybertruck стався 1 січня біля 64-поверхового готелю Trump International Hotel у Лас-Вегасі. Внаслідок інциденту одна людина загинула, ще семеро постраждали. Ймовірно, подія могла бути актом самогубства. Слідство встановило, що водій отримав вогнепальне поранення в голову перед тим, як автомобіль вибухнув. За словами шерифа, один із пістолетів, знайдених в автівці, був біля ніг людини за кермом.

Підозрюваний у підриві Алан Лівелсбергер був сержантом спецназу армії США, який перебував у відпустці. За даними ЗМІ, він служив в Афганістані, також його направляли до Грузії, Республіки Конго та України, але в якому саме статусі і коли він там був, не уточнюється.

Раніше стало відомо, що підозрюваний у підриві Tesla Cybertruck у Лас-Вегасі 37-річний Меттью Лівельсбергер нібито займався навчанням українських військових у Німеччині.
 

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Теги: теракт США злочин штучний інтелект поліція Tesla слідство вибух

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