Экс-участница проекта «Від пацанки до панянки» призналась, что нашла свою любовь в соцсети

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Марина Бибка

Марина Бибка рассказала, как изменилась ее жизнь после проекта

Марина Бибка покинула Школу панянок в шаге от финала. После недели милосердия в Индии преподаватели решили, что девушка проявила мало доброты, и попрощались с ней.

«У меня был шок, потому что ожидала другого результата. Не согласна с решением преподавателей, всю дорогу домой проплакала. Считаю, что проявила себя в Индии на все сто. Я надеялась, что уйдет Мария. Ей слишком многое прощали», – рассказала экс-пацанка во время онлайн-конференции.

После проекта Марина устроилась работать продавцом. Говорит, покупатели не узнают ее. Другое дело соцсети, там у нее много поклонников. С одним из них экс-пацанка начала даже встречаться.

«Мы познакомились в Instagram. Он подписался на меня, лайкал фотки, потом узнал номер телефона, и мы начали общаться. Его зовут Влад, ему 25 лет. Он тоже из интерната. Месяц назад через подруг узнал мой адрес, приехал, вручил цветы и предложил встречаться», – призналась Марина.

Марина Бибка с возлюбленным

А вот с отцом, которого впервые за много лет увидела на проекте, Марина почти не общается.

«Нам с отцом почти не о чем говорить, – рассказала девушка. Я могу ему позвонить шесть раз в месяц. Он не звонит, потому что у него нет денег на счету. Не чувствую к отцу любви. Уже привыкла быть одна, мне так лучше. Надеюсь когда-то найти и мать. Отец не хочет о ней говорить, злится, говорит, что она мне не нужна, потому что бросила меня. Но я хочу хотя бы посмотреть ей в глаза. Знаю, что она русская и пропал без вести.

Марина все еще планирует стать актрисой, сейчас готовится к ВНО. Учиться, говорит экс-пацанка, хотела бы в Киеве.