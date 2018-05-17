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    Названа участница шоу «Від пацанки до панянки», которая «вылетела» за шаг до финала

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    Марина Бибка, участница шоу&nbsp;&laquo;Від пацанки до панянки&raquo;
    Марина Бибка, участница шоу «Від пацанки до панянки»

    Преподаватели попрощались с Мариной Бибкой в Индии

    Трех месяцев обучения в Школе пацанок было достаточно, чтобы измениться. Но Марина не воспользовалась ими сполна, решили преподаватели. Поэтому в конце тринадцатой недели попрощались именно с ней.

    «Мне накануне сон снился, что в финале я, Даша и «НЛО». Не сложилось...» – рассказала участница реалити Нового канала.

    В Индии заместитель директора Андрей Бурлуцкий назвал несколько другую тройку финалисток, чем во сне Марины. Борьбу за звание главной панянки третьего сезона продолжили Дина «НЛО», Мария и Яна. Марину же преподаватель упрекнул в том, что она не изменилась и стала безамбициозной.

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    Названа участница шоу «Від пацанки до панянки», которая «вылетела» за шаг до финала
    Названа участница шоу «Від пацанки до панянки», которая «вылетела» за шаг до финала
    Названа участница шоу «Від пацанки до панянки», которая «вылетела» за шаг до финала

    «Задания в Школе были интересными. Где бы еще я пофоткалась, посидела в ресторане. И, кстати, на проекте я хоть узнала, что такое стиль. Пани Фреймут провела нам урок и рассказала, как нужно одеваться. Раньше я этого не знала. А делать макияж так и не научилась», - рассказала экс-участница «Від пацанки до панянки».

    Ближайшие планы Марины – сдать ВНО и поступить в театральный вуз в Киеве.

    Напомним, она – сирота. Поэтому больше всего Марина стремится найти любовь и в будущем создать полноценную семью. На проект пришла, чтобы стать более женственной – научиться делать макияж, ходить на каблуках и красиво одеваться. Но до конца не смогла избавиться от своих пацанских привычек.

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