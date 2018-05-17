Названа участница шоу «Від пацанки до панянки», которая «вылетела» за шаг до финала

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Марина Бибка, участница шоу «Від пацанки до панянки»

Преподаватели попрощались с Мариной Бибкой в Индии

Трех месяцев обучения в Школе пацанок было достаточно, чтобы измениться. Но Марина не воспользовалась ими сполна, решили преподаватели. Поэтому в конце тринадцатой недели попрощались именно с ней.

«Мне накануне сон снился, что в финале я, Даша и «НЛО». Не сложилось...» – рассказала участница реалити Нового канала.

В Индии заместитель директора Андрей Бурлуцкий назвал несколько другую тройку финалисток, чем во сне Марины. Борьбу за звание главной панянки третьего сезона продолжили Дина «НЛО», Мария и Яна. Марину же преподаватель упрекнул в том, что она не изменилась и стала безамбициозной.

«Задания в Школе были интересными. Где бы еще я пофоткалась, посидела в ресторане. И, кстати, на проекте я хоть узнала, что такое стиль. Пани Фреймут провела нам урок и рассказала, как нужно одеваться. Раньше я этого не знала. А делать макияж так и не научилась», - рассказала экс-участница «Від пацанки до панянки».

Ближайшие планы Марины – сдать ВНО и поступить в театральный вуз в Киеве.

Напомним, она – сирота. Поэтому больше всего Марина стремится найти любовь и в будущем создать полноценную семью. На проект пришла, чтобы стать более женственной – научиться делать макияж, ходить на каблуках и красиво одеваться. Но до конца не смогла избавиться от своих пацанских привычек.