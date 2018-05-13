  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз
    Шоу-биз

    Продюсеры шоу «Від пацанки до панянки» нашли родного отца одной из участниц

    • Сьогодні, 13:33
    • Розсилка
    Участница шоу&nbsp;&laquo;Від пацанки до панянки&raquo;&nbsp; встретилась со своим родным отцом
    Участница шоу «Від пацанки до панянки»  встретилась со своим родным отцом

    На двенадцатой неделе команда реалити подготовила участницам еще одно необычное испытание

     Чтобы встретиться с родными впервые за много недель, пацанкам пришлось перейти карьер по веревке.

    «Задания, связанные с высотой, для меня самые тяжелые. Я понимала, что просто обязана пройти. Поскольку на другой стороне стоит мой сын. И это единственный шанс его обнять и сказать, что люблю. Но мое тело окаменело. Не понимаю, как заставила себя пошевелиться. Я шла, плакала, сама успокаивала себя, кричала сыну, что сейчас приду к нему»,  – призналась Маша.

    Пройти по канату над пропастью оказалось не самым трудным для учениц Школы панянок. Значительно сложнее было отвечать на вопросы, касающиеся их родных. Ольга Фреймут расспрашивала у девушек, казалось бы, элементарное: какой рост у их ребенка, кто является любимым певцом матери... За правильные ответы директор Школы панянок дарила им время для встречи.

    «Я много раз просила у мамы прощения, но это было неискренне. На проекте переосмыслила все, и долго ждала момента, чтобы, наконец, по-настоящему попросить прощения. Поэтому мне было важно правильно ответить на вопрос и иметь достаточно времени, чтобы поговорить. К счастью, нам с мамой хватило отведенных минут. Она сказала, что все понимает, что прощает меня. В этот момент я почувствовала невероятное облегчение»,  – отметила Дина.

    Ради одной из участниц команда «Від пацанки до панянки» пошла на отчаянный шаг. Их поразила история сироты Марины, которая готова простить родителям, что оставили ее в детдоме. Поэтому съемочная группа решила отыскать родных пацанки и привести их на это испытание. Найти удалось только отца, которого Марина видела всего несколько раз в жизни. Мать девушки считается без вести пропавшей.

    «Последний раз мы встречались с отцом, когда я была в 10-м классе. Потом мы потеряли связь. Отец очень изменился с тех пор. Очень похудел. У нас не хватило времени, чтобы нормально пообщаться. Мне хотелось только смотреть на него и обнимать», – вспоминает ученица.

     

    Читайте також
    Пацанки
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ