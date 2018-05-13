Продюсеры шоу «Від пацанки до панянки» нашли родного отца одной из участниц

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Участница шоу «Від пацанки до панянки» встретилась со своим родным отцом

На двенадцатой неделе команда реалити подготовила участницам еще одно необычное испытание

Чтобы встретиться с родными впервые за много недель, пацанкам пришлось перейти карьер по веревке.

«Задания, связанные с высотой, для меня самые тяжелые. Я понимала, что просто обязана пройти. Поскольку на другой стороне стоит мой сын. И это единственный шанс его обнять и сказать, что люблю. Но мое тело окаменело. Не понимаю, как заставила себя пошевелиться. Я шла, плакала, сама успокаивала себя, кричала сыну, что сейчас приду к нему», – призналась Маша.

Пройти по канату над пропастью оказалось не самым трудным для учениц Школы панянок. Значительно сложнее было отвечать на вопросы, касающиеся их родных. Ольга Фреймут расспрашивала у девушек, казалось бы, элементарное: какой рост у их ребенка, кто является любимым певцом матери... За правильные ответы директор Школы панянок дарила им время для встречи.

«Я много раз просила у мамы прощения, но это было неискренне. На проекте переосмыслила все, и долго ждала момента, чтобы, наконец, по-настоящему попросить прощения. Поэтому мне было важно правильно ответить на вопрос и иметь достаточно времени, чтобы поговорить. К счастью, нам с мамой хватило отведенных минут. Она сказала, что все понимает, что прощает меня. В этот момент я почувствовала невероятное облегчение», – отметила Дина.

Ради одной из участниц команда «Від пацанки до панянки» пошла на отчаянный шаг. Их поразила история сироты Марины, которая готова простить родителям, что оставили ее в детдоме. Поэтому съемочная группа решила отыскать родных пацанки и привести их на это испытание. Найти удалось только отца, которого Марина видела всего несколько раз в жизни. Мать девушки считается без вести пропавшей.

«Последний раз мы встречались с отцом, когда я была в 10-м классе. Потом мы потеряли связь. Отец очень изменился с тех пор. Очень похудел. У нас не хватило времени, чтобы нормально пообщаться. Мне хотелось только смотреть на него и обнимать», – вспоминает ученица.