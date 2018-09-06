45-летняя Хайди Клум выходит замуж за 29-летнего Тома Каулитца



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Хайди Клум выходит и Том Каулитц

Модель готова в третий раз выйти замуж

Супермодель так сильно влюблена в 29-летнего Тома Каулитца, что не намерена откладывать торжество. Она рассказала подпруге, что планирует свадьбу до конца этого года.

Летом Хайди и Том начали жить вместе. Они поселились в доме музыканта в районе Hollywood Hills. Особняк, который снимет Каулитц, находится в укромном месте в 20 минутах езды от замка самой супермодели Bel Air.

Напомним, роман Тома и Хайди внезапно для всех начался в мае этого года. Влюбленные вместе появились на благотворительном балу amfAr Gala в Каннах, тем самым подтвердив отношения. Модель утверждает, ее совершенно не смущает разница в возрасте. Впрочем, неудивительно, ведь до этого она три года встречалась с Вито Шнобелем, который тоже был ее младше.

Джерело: graziamagazine.ru