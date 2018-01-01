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    Экс-возлюбленная Мела Гибсона рассказала, что больна раком мозга

    По сообщению издания Blast, бывшая девушка Мела Гибсона и мать его младшей дочери Люси, Оксана Григорьева, больна раком
    Россиянка предоставила изданию судебные документы, в которых указано, что после того, как она пострадала от домашнего насилия со стороны Гибсона, у нее развилось посттравматическое стрессовое расстройство. Помимо этого, большой стресс принесли судебные разбирательства и банкротство. В результате у женщины
    • Сьогодні, 13:27
    • Розсилка

    По сообщению издания Blast, бывшая девушка Мела Гибсона и мать его младшей дочери Люси, Оксана Григорьева, больна раком

    Россиянка предоставила изданию судебные документы, в которых указано, что после того, как она пострадала от домашнего насилия со стороны Гибсона, у нее развилось посттравматическое стрессовое расстройство. Помимо этого, большой стресс принесли судебные разбирательства и банкротство. В результате у женщины развилось раковое заболевание мозга — аденома гипофиза.

    Несмотря на то, что Мел и Оксана расстались в 2010 году, после того, как Григорьева заявила о физическом насилии со стороны партнера, судебные тяжбы до сих пор имеют место в ее жизни.

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    Экс-возлюбленная Мела Гибсона рассказала, что больна раком мозга
    Экс-возлюбленная Мела Гибсона рассказала, что больна раком мозга
    Экс-возлюбленная Мела Гибсона рассказала, что больна раком мозга
    Экс-возлюбленная Мела Гибсона рассказала, что больна раком мозга
    Экс-возлюбленная Мела Гибсона рассказала, что больна раком мозга
    Экс-возлюбленная Мела Гибсона рассказала, что больна раком мозга
    Экс-возлюбленная Мела Гибсона рассказала, что больна раком мозга
    Экс-возлюбленная Мела Гибсона рассказала, что больна раком мозга
    Экс-возлюбленная Мела Гибсона рассказала, что больна раком мозга

    Сначала она боролась с Гибсоном за право опеки над их дочерью, появившейся на свет в 2009 году, а сейчас пианистка судится с компанией White, Zuckerman, Warsavsky, Luna & Hunt, которая ранее представляла интересы Оксаны в деле опеки на ребенком. По данным Blast, Григорьева должна выплатить адвокатской фирме 108 тысяч долларов.

    Джерело: graziamagazine.ru

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