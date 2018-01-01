Экс-возлюбленная Мела Гибсона рассказала, что больна раком мозга

По сообщению издания Blast, бывшая девушка Мела Гибсона и мать его младшей дочери Люси, Оксана Григорьева, больна раком

Россиянка предоставила изданию судебные документы, в которых указано, что после того, как она пострадала от домашнего насилия со стороны Гибсона, у нее развилось посттравматическое стрессовое расстройство. Помимо этого, большой стресс принесли судебные разбирательства и банкротство. В результате у женщины



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По сообщению издания Blast, бывшая девушка Мела Гибсона и мать его младшей дочери Люси, Оксана Григорьева, больна раком

Россиянка предоставила изданию судебные документы, в которых указано, что после того, как она пострадала от домашнего насилия со стороны Гибсона, у нее развилось посттравматическое стрессовое расстройство. Помимо этого, большой стресс принесли судебные разбирательства и банкротство. В результате у женщины развилось раковое заболевание мозга — аденома гипофиза.

Сначала она боролась с Гибсоном за право опеки над их дочерью, появившейся на свет в 2009 году, а сейчас пианистка судится с компанией White, Zuckerman, Warsavsky, Luna & Hunt, которая ранее представляла интересы Оксаны в деле опеки на ребенком. По данным Blast, Григорьева должна выплатить адвокатской фирме 108 тысяч долларов.

Джерело: graziamagazine.ru