В скандальном деле о голливудском продюсере Харви Вайнштейне наметился новый поворот

Не успел опальный продюсер развестись со своей женой Джорджиной Чапман, как его предыдущая супруга обратилась к нему с финансовыми претензиями. В браке с Ив Чилтон у Харви родилось трое дочерей и экс-супруга попыталась получить от него авансовый платеж на содержание детей в размере пяти миллионов долларов.



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В скандальном деле о голливудском продюсере Харви Вайнштейне наметился новый поворот

Не успел опальный продюсер развестись со своей женой Джорджиной Чапман, как его предыдущая супруга обратилась к нему с финансовыми претензиями.

В браке с Ив Чилтон у Харви родилось трое дочерей и экс-супруга попыталась получить от него авансовый платеж на содержание детей в размере пяти миллионов долларов. В ответ на это продюсер заявил, что не сможет выплачивать алименты в течение одного года по причине того, что сейчас ему предстоят огромные расходы на адвокатов в связи с высказанными в его адрес обвинениями в сексуальных домогательствах и насилии.

Напомним, Харви Вайнштейн и Ив Чилтон развелись в 2004 году после 17-летнего союза. Читайте также: Бывшая помощница Харви Вайнштейна рассказала, сколько он платил за молчание

Джерело: graziamagazine.ru