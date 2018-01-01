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    Неординарность и талант: 23 актрисы с нестандартной внешностью, которые добились успеха

    Кто бы мог подумать, что из «гадкого утенка» вырастит настоящая кинодива
    В мире кино и моды существуют свои стандарты красоты. Кто-то прогибается под эти стандарты, изменяя внешний вид и подгоняя его под каноны, а кто-то принимает себя таким как есть и покоряет окружающих обаянием и прекрасным чувством стиля.  Мы предлагаем посмотреть на актрис, чья внешность
    • Сьогодні, 09:16
    • Розсилка

    Кто бы мог подумать, что из «гадкого утенка» вырастит настоящая кинодива

    В мире кино и моды существуют свои стандарты красоты. Кто-то прогибается под эти стандарты, изменяя внешний вид и подгоняя его под каноны, а кто-то принимает себя таким как есть и покоряет окружающих обаянием и прекрасным чувством стиля. 

    Мы предлагаем посмотреть на актрис, чья внешность не соответствует принятым стандартам. И все же в каждой из них есть красота, которая заключается во внутренней гармонии.

    1 з 24
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    Шарлотта Генсбур
    Ева Грин
    Кристина Риччи
    Росси де Пальма
    Сандра Бернхард
    Кейт Босуорт
    Джоан Кьюсак
    Бетт Мидлер
    Шер
    Риз Уизерспун
    Бьорк
    Тильда Суинтон
    Азия Ардженто
    Кира Найтли
    Пинк
    Наоми Гроссман
    Рене Зеллвегер
    Хилари Суонк
    Мелани Гриффит
    Лили Коул
    Натали Дормер
    Элизабет Мосс
    Мэйси Уильямс

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    Джерело: adme.ru

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