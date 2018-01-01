Неординарность и талант: 23 актрисы с нестандартной внешностью, которые добились успеха
- Сьогодні, 09:16
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Кто бы мог подумать, что из «гадкого утенка» вырастит настоящая кинодива
В мире кино и моды существуют свои стандарты красоты. Кто-то прогибается под эти стандарты, изменяя внешний вид и подгоняя его под каноны, а кто-то принимает себя таким как есть и покоряет окружающих обаянием и прекрасным чувством стиля.
Мы предлагаем посмотреть на актрис, чья внешность не соответствует принятым стандартам. И все же в каждой из них есть красота, которая заключается во внутренней гармонии.
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Джерело: adme.ru