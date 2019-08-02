Элина Свитолина в романтичном фотосете показала темнокожего бойфренда



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Элина Свитолина instagram.com/elisvitolina/

Девушка призналась, что хочет, чтобы зрителям было приятно на нее смотреть во время соревнований

Первая ракетка Украины Элина Свитолина впервые приехала в Киев со своим возлюбленным - французским теннисистом Гаэлем Монфисом. Она рассказала о знакомстве с любимым и снялась для JetSetter в наряде от украинских дизайнеров.

По словам 24-летней спортсменки, с Монфисом они знакомы достаточно давно, поскольку постоянно участвовали в один и тех же турнирах.

«Общались мы очень мало: он знал, что я была в длительных отношениях. И вот в конце прошлого года, после победы в итоговом турнире, я поехала праздновать к парижским друзьям. Выставила фото в Инстаграми, и Гаэль написал мне. Мы встретились и уже не смогли расстаться. Это было удивительное совпадение, что мы одновременно оказались в Париже, ведь я живу сейчас в Лондоне, а Гаэль, хотя и родом из Парижа, живет в Женеве», - поделилась Елена.

«Честно говоря, мне гораздо легче встречаться со спортсменом, чем с человеком, далеким от спорта. Ведь Гаэль понимает меня «от и до», понимает, с какими трудностями я сталкиваюсь, он может поддержать меня, когда нужно и как нужно», - считает теннисистка.

Также Свитолина рассказала, что много внимания уделяет тому, как выглядит на корте во время соревнований.

«Это, безусловно, часть моего имиджа, часть меня, и мне нравится хорошо выглядеть. Я даже играю лучше, когда готова на 100% не только физически, но и снаружи», - призналась Елена.