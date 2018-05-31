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    Елизавета ІІ показала новый портрет принца Гарри и Меган Маркл

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    Принц Гарри и Меган Маркл - Елизавета ІІ показала новый портрет принца Гарри и Меган Маркл
    Принц Гарри и Меган Маркл

    Вчера королева Елизавета II провела аудиенцию с генеральным прокурором Австралии Джорджем Брэндисом, который ради этого прибыл в Великобританию

    Встреча прошла традиционно в Audience Room в Букингемском дворце, после чего в фотоагентства поступили, казалось бы, мало чем примечательные снимки.

    Однако внимательные журналисты и пользователи соцсетей обратили внимание не на главных героев фотографии, а на дальний план - портреты дорогих Ее Величеству людей. На одном из них были запечатлены Меган Маркл и принц Гарри, причем такой портрет пары публике до этого дня представлен не был.

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    Даже несмотря на то что качество фото оставляет желать лучшего, поклонникам удалось не просто рассмотреть наряд Меган, но и узнать его марку - авторство голубого платья стоимостью 1295 фунтов стерлингов принадлежит бренду Roland Mouret, одного из любимых Меган. В нарядах марки актриса не раз выходила в свет ранее. 

    Джерело: Hello!

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