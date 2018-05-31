Елизавета ІІ показала новый портрет принца Гарри и Меган Маркл

Вчера королева Елизавета II провела аудиенцию с генеральным прокурором Австралии Джорджем Брэндисом, который ради этого прибыл в Великобританию

Встреча прошла традиционно в Audience Room в Букингемском дворце, после чего в фотоагентства поступили, казалось бы, мало чем примечательные снимки.

Однако внимательные журналисты и пользователи соцсетей обратили внимание не на главных героев фотографии, а на дальний план - портреты дорогих Ее Величеству людей. На одном из них были запечатлены Меган Маркл и принц Гарри, причем такой портрет пары публике до этого дня представлен не был.

Даже несмотря на то что качество фото оставляет желать лучшего, поклонникам удалось не просто рассмотреть наряд Меган, но и узнать его марку - авторство голубого платья стоимостью 1295 фунтов стерлингов принадлежит бренду Roland Mouret, одного из любимых Меган. В нарядах марки актриса не раз выходила в свет ранее.