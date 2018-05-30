Фанаты королевской семьи раскритиковали новый герб Меган Маркл



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Меган Маркл

Несколько дней назад супруга британского принца Гарри Меган Маркл получила в подарок от королевской семьи собственный герб

Стоит отметить, что в разработке которого сама же Меган и принимала участие. Каждый элемент герба имеет важное значение. К примеру, лев и птица символизируют принца Гарри и Меган Маркл, а в нижней части изображения можно увидеть несколько цветков — это эшшольция калифорнийская, один из символов родного для Маркл штата Калифорния.

Несмотря на то что получившийся герб богат символами, внимание многих интернет-пользователей и СМИ привлекло не это, а само исполнение работы: оно, по мнению критиков, оставляет желать лучшего.

Например, издание FastCompany назвало герб «преступлением года в дизайне» и задало его создателям риторический вопрос: «Неужели вы не могли сделать его хотя бы симметричным?» Именно асимметричность герба — первое, что бросается в глаза любому, кто его видит, отмечает издание.

Не меньше вопросов вызывает и корона на шее у птицы: на гербе животное выглядит беспомощным — так, словно задыхается. Лев, наоборот, изображен в чрезмерно демоническом виде. Особенно странно, по мнению журналистов, смотрятся красные «окровавленные» когти.

Многие интернет-пользователи высказались о новом гербе в соцсетях: значительную часть волновал вопрос именно о короне на шее птицы. Выяснилось, что такой прием используют всегда, когда в королевский брак вступает человек, который не является выходцем из королевской семьи. Например, на гербе Кейт Миддлтон с короной на шее изображен единорог.