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    Меган Маркл и принц Гарри вернули свадебные подарки на сумму 7 миллионов фунтов

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    Меган Маркл и принц Гарри - Меган Маркл и принц Гарри вернули свадебные подарки на сумму 7 миллионов фунтов
    Меган Маркл и принц Гарри

    Согласно правилам королевского дворца Меган Маркл и принц Гарри были вынуждены вернуть подарки отправителям

    Еще за несколько месяцев до своей свадьбы принц Гарри и Меган Маркл попросили поклонников и друзей перевести суммы, которые они планировали потратить на подарок к торжеству, на счета выбранных ими благотворительных фондов.

    Только для самых близких пара составила «вишлист», содержание которого частично утекло в сеть.

    Однако многие компании, бренды и знаменитости - особенно сообразительные - решили использовать свадьбу как возможность для продвижения собственной продукции

     Как стало известно, такие подарки Гарри и Меган не приняли и были вынуждены отправить их обратно согласно правилам дворца. Общая сумма этих даров составила - ни много ни мало - 7 миллионов фунтов стерлингов.

    Джерело: Hello!

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