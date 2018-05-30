Меган Маркл и принц Гарри вернули свадебные подарки на сумму 7 миллионов фунтов

Согласно правилам королевского дворца Меган Маркл и принц Гарри были вынуждены вернуть подарки отправителям

Еще за несколько месяцев до своей свадьбы принц Гарри и Меган Маркл попросили поклонников и друзей перевести суммы, которые они планировали потратить на подарок к торжеству, на счета выбранных ими благотворительных фондов.

Только для самых близких пара составила «вишлист», содержание которого частично утекло в сеть.

Однако многие компании, бренды и знаменитости - особенно сообразительные - решили использовать свадьбу как возможность для продвижения собственной продукции

Как стало известно, такие подарки Гарри и Меган не приняли и были вынуждены отправить их обратно согласно правилам дворца. Общая сумма этих даров составила - ни много ни мало - 7 миллионов фунтов стерлингов.