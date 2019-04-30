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    Жизнь

    Елизавета II вручила Кейт Миддлтон наивысшую награду

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    <span>Королева Елизавета II и Кейт Миддлтон</span> - Елизавета II вручила Кейт Миддлтон наивысшую награду
    Королева Елизавета II и Кейт Миддлтон

    37-летняя Кейт Миддлтон и 36-летний принц Уильям отметили восьмую годовщину свадьбы

    По такому случаю герцогиня получила от королевы почетный подарок.

    Елизавета II присвоила Кейт титул Дамы Большого креста Королевского Викторианского ордена. Это еще одна форма рыцарства, которую королева лично вручает за служение монарху.

    Первоначально орден был основан королевой Викторией (отсюда и название) в 1896 году, чтобы «лично поблагодарить и почтить людей, которые помогли ей напрямую или представляли ее во всей Империи». Среди других членов королевской семьи, получивших его, герцогиня Корнуольская Камилла, принцесса Анна и графиня Уэссекская Софи.

    Ранее Кейт получила орден королевской семьи, который королева презентует всем представительницам двора женского пола. Это украшение из слоновой кости с миниатюрным портретом Ее Величества, обрамленное шелковой лентой. Герцогиня появлялась на ужине в Букингемском дворце с брошью с изображением Елизаветы II.

    Джерело: graziamagazine.ru

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