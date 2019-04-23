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    Жизнь

    Принц Чарльз опубликовал забавное фото со свом маленьким внуком

    • Розсилка
    Принц Чарльз опубликовал забавное фото со свом маленьким внуком

    70-летний наследник британского престола поздравил с первым днем рождения принца Луи

    Сегодня в британской королевской семье празднуют первый день рождения принца Луи. С этой датой малыша поздравил его дедушка. Принц Чарльз впервые обнародовал трогательное фото. На нем он позирует вместе с супругой Камиллой, сыновьями - Уильямом и Гарри, их женами - Кейт Миддлтон и Меган Маркл, а также с внуками - Джорджем, Шарлоттой и Луи.

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    «С днем рождения принца Луи, которому сегодня исполняется один год», - подписали фото на странице Кларенс-хаус, официальной резиденции принца Чарльза и Камиллы.

    Кейт Миддлтон и принц Уильям поздравили своего малыша на странице Кенсингтонского дворца. Они выложили три снимка сына, сделанных две недели назад. Здесь же к поздравлениям присоединились Меган Маркл и принц Гарри. «С днем рождения, Луи! Посылаем много любви от нас обоих. Целуем, обнимаем», - оставили они комментарий со своей страницы.

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    Принц Чарльз опубликовал забавное фото со свом маленьким внуком
    Принц Чарльз опубликовал забавное фото со свом маленьким внуком
    Принц Чарльз опубликовал забавное фото со свом маленьким внуком

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