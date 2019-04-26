Конец вражде: Кейт Миддлтон и принц Уильям неожиданно приехали к беременной Меган Маркл



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Для персонала визит герцогов стал полной неожиданностью

37-летняя Кейт Миддлтон проявила настоящую женскую мудрость, решив поставить точку в натянутых отношениях принца Уильяма и принца Гарри. Вместе с мужем она «напросилась» на чай во Фрогмор-хаус.

После пасхальной службы с королевой Елизаветой II в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке Кейт уговорила Уильяма навестить Меган в новом доме, куда герцоги Сассекские недавно переехали. Супруга принца Гарри, которая готовится родить первенца, на торжественную церемонию не смогла приехать. Для персонала Фрогмор-хаус этот визит стал полной неожиданностью.

«Уильям и Кэтрин посетили нас, потому что Меган не смогла присутствовать на службе. Они хотели поддержать ее и посмотреть, как у нее дела. День был чудесный», - поделился друг семьи.

В последний раз все четверо членов королевской семьи виделись на День Содружества в Вестминстерском аббатстве 11 марта. Это был первый визит герцога и герцогини Кембриджских в новый дом Гарри и Меган, в который они переехали в начале месяца.