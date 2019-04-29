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    Все правнуки королевы Елизаветы II: трогательные фото

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    Все правнуки королевы Елизаветы II: трогательные фото
    vogue.ua

    Королеве Елизавете повезло - у нее очаровательные внуки

    Пока весь мир замер в ожидании первенца Меган Маркл и принца Гарри, у герцога и герцогини Кембриджских уже трое малышей – старший сын Джордж Александр Луи, дочка Шарлотта Элизабет Диана Кембриджская и самый младший ребенок – Луи Артур Чарльз

    Принц Джордж Кембриджский родился 22 июля 2013 года. Первенец Кейт Миддлтон и принца Уильяма еще до рождения стал самым известным малышом в мире, а сейчас его называет самым стильным ребенком в королевской семье. 

    Белокурые волосы, карие глаза и многочисленные наряды малыша Джорджа отсылают к образу его отца – принца Уильма. Пятилетний Джордж занимает третье место в линии наследования престола, а его полное имя звучит как Джордж Александр Луи.

    Маленькая копия Кейт Миддлтон – принцесса Шарлотта Кембриджская, родилась 2 мая 2015 года и стала пятой правнучкой королевы Елизаветы II. Единственная девочка в королевской семье герцогов Кембриджских точно вырастет настоящей модницей.

    Уже сейчас Шарлотта появляется в самых стильных девичьих образах, которые раскупают после этого в считанные часы. Полное имя малышки – Шарлотта Элизабет Диана Кембриджская. Кстати, часть поклонников королевской семьи утверждают, что она все-таки больше похожа не на маму Кэтрин, а на прабабушку Елизавету II.

    Третий ребенок герцога и герцогини Кембриджский появился на свет 23 апреля и буквально пару дней назад отмечал свой первый годик. Новорожденного малыша назвали Луи Артур Чарльз в честь почитаемого в Британии военачальника Луи Маунтбеттена, дяди и наставника принца Филиппа.

    Второе имя мальчика Артур — также есть в полных версиях имен принцев Уильяма и Чарльза. Третье имя маленького принца — дань уважения его дедушке, принцу Чарльзу. Малыш Луи с самого рождения стал пятым претендентом в очереди на британский престол и унаследовал титул «Его Королевское Высочество Принц Луи Кембриджский».

    Дети герцогов Кембриджских – не единственные правнуки королевы Елизаветы II. Так, внуки ее дочери принцессы Анны являются самыми старшими детьми на этой ветви королевского гениологического дерева. 8-летняя Саванна и 6-летняя Айла родились в семье Питера Филлипса (внук Елизаветы II) и Отэм Келли и никаких титулов не имеют.

    Однако формально на королевский трон они тоже могут претендовать. Занимая на данный момент 15-е и 16-е места соответственно. Девочки живут обычной жизнью и в объективы папарацци попадают только во время каких-либо официальных мероприятий.

    Есть у Елизаветы II еще две правнучки. Мия Грейс и Лина Элизабет родились в семье ее внучки Зары Тиндолл (в девичестве Филлипс) и Майка Тиндолла. Старшей Мии Грейс в январе исполнилось уже пять лет, а Лина Элизабет только летом отпразднует свой первый день рождения.

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    Принц Джордж Кембриджский
    Принц Джордж Кембриджский
    Принц Джордж Кембриджский
    Принц Джордж Кембриджский
    Принц Джордж Кембриджский
    Принц Джордж Кембриджский
    Принц Джордж Кембриджский
    Принцесса Шарлотта Кембриджская
    Принцесса Шарлотта Кембриджская
    Принцесса Шарлотта Кембриджская
    Принцесса Шарлотта Кембриджская
    Принцесса Шарлотта Кембриджская
    Принцесса Шарлотта Кембриджская
    Принц Луи Кембриджский
    Принц Луи Кембриджский
    Принц Луи Кембриджский
    Принц Луи Кембриджский
    Принц Луи Кембриджский
    Принц Луи Кембриджский
    Саванна Филлипс и принц Джордж Кембриджский
    Айла и Саванна Филлипс
    Зара Филипс с дочерью Мией Грейс
    Зара Филиппс на свадьбе герцогов Сассекских в ожидании младшей дочери Лины Элизабет

    О девочках известно совсем немного. Так, Мия Грейс очень любит лошадей, что неудивительно, ведь ее мама занимается конным спортом и выиграла чемпионат мира по троеборью. 

    Джерело: vogue.ua

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