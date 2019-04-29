Все правнуки королевы Елизаветы II: трогательные фото



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Королеве Елизавете повезло - у нее очаровательные внуки

Пока весь мир замер в ожидании первенца Меган Маркл и принца Гарри, у герцога и герцогини Кембриджских уже трое малышей – старший сын Джордж Александр Луи, дочка Шарлотта Элизабет Диана Кембриджская и самый младший ребенок – Луи Артур Чарльз

Принц Джордж Кембриджский родился 22 июля 2013 года. Первенец Кейт Миддлтон и принца Уильяма еще до рождения стал самым известным малышом в мире, а сейчас его называет самым стильным ребенком в королевской семье.

Белокурые волосы, карие глаза и многочисленные наряды малыша Джорджа отсылают к образу его отца – принца Уильма. Пятилетний Джордж занимает третье место в линии наследования престола, а его полное имя звучит как Джордж Александр Луи.

Маленькая копия Кейт Миддлтон – принцесса Шарлотта Кембриджская, родилась 2 мая 2015 года и стала пятой правнучкой королевы Елизаветы II. Единственная девочка в королевской семье герцогов Кембриджских точно вырастет настоящей модницей.

Уже сейчас Шарлотта появляется в самых стильных девичьих образах, которые раскупают после этого в считанные часы. Полное имя малышки – Шарлотта Элизабет Диана Кембриджская. Кстати, часть поклонников королевской семьи утверждают, что она все-таки больше похожа не на маму Кэтрин, а на прабабушку Елизавету II.

Третий ребенок герцога и герцогини Кембриджский появился на свет 23 апреля и буквально пару дней назад отмечал свой первый годик. Новорожденного малыша назвали Луи Артур Чарльз в честь почитаемого в Британии военачальника Луи Маунтбеттена, дяди и наставника принца Филиппа.

Второе имя мальчика Артур — также есть в полных версиях имен принцев Уильяма и Чарльза. Третье имя маленького принца — дань уважения его дедушке, принцу Чарльзу. Малыш Луи с самого рождения стал пятым претендентом в очереди на британский престол и унаследовал титул «Его Королевское Высочество Принц Луи Кембриджский».

Дети герцогов Кембриджских – не единственные правнуки королевы Елизаветы II. Так, внуки ее дочери принцессы Анны являются самыми старшими детьми на этой ветви королевского гениологического дерева. 8-летняя Саванна и 6-летняя Айла родились в семье Питера Филлипса (внук Елизаветы II) и Отэм Келли и никаких титулов не имеют.

Однако формально на королевский трон они тоже могут претендовать. Занимая на данный момент 15-е и 16-е места соответственно. Девочки живут обычной жизнью и в объективы папарацци попадают только во время каких-либо официальных мероприятий.

Есть у Елизаветы II еще две правнучки. Мия Грейс и Лина Элизабет родились в семье ее внучки Зары Тиндолл (в девичестве Филлипс) и Майка Тиндолла. Старшей Мии Грейс в январе исполнилось уже пять лет, а Лина Элизабет только летом отпразднует свой первый день рождения.

О девочках известно совсем немного. Так, Мия Грейс очень любит лошадей, что неудивительно, ведь ее мама занимается конным спортом и выиграла чемпионат мира по троеборью.

Джерело: vogue.ua