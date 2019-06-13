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    Жизнь

    Елизавета II запретила Меган Маркл брать сына на парад

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    Елизавета ІІ - Елизавета II запретила Меган Маркл брать сына на парад
    Елизавета ІІ

    Принц Гарри вместе с супругой 8 июня посетили знаменный марш в честь официального дня рождения королевы, но не взяли с собой Арчи

    В минувшую субботу, 8 июня, Елизавета II отметила свой официальный 93-й день рождения.

    В честь этого события был дан парад, за которым с балкона наряду с именинницей наблюдали другие члены королевской семьи, в том числе и самые юные - принц Джордж, принцесса Шарлотта и принц Луи.

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    Елизавета II запретила Меган Маркл брать сына на парад
    Елизавета II запретила Меган Маркл брать сына на парад
    Елизавета II запретила Меган Маркл брать сына на парад
    Елизавета II запретила Меган Маркл брать сына на парад
    Елизавета II запретила Меган Маркл брать сына на парад
    Елизавета II запретила Меган Маркл брать сына на парад
    Елизавета II запретила Меган Маркл брать сына на парад
    Елизавета II запретила Меган Маркл брать сына на парад
    Елизавета II запретила Меган Маркл брать сына на парад
    Елизавета II запретила Меган Маркл брать сына на парад
    Елизавета II запретила Меган Маркл брать сына на парад
    Елизавета II запретила Меган Маркл брать сына на парад
    Елизавета II запретила Меган Маркл брать сына на парад

    Однако среди детей не оказалось их кузена Арчи. Хотя многие британцы были убеждены, что Меган Маркл нарушит протокол и появится на публике вместе с малышом, они ошиблись. Герцогиня Сассекская прибыла на парад со своим супругом, но без первенца.

    По словам инсайдера, брать Арчи на знаменный марш запретила сама королева, так как малыш «слишком мал», чтобы присутствовать на балконе при таком скоплении людей. В связи с этим было решено оставить новорожденного дома.

     

     

    Меган Маркл Принц Гарри
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