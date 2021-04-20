Экс-«ВиаГра» надела пиджак на голое тело, обнажив пышные формы, перед которыми невозможно устоять (фото)

Артистка решила поднять себе и фанатам настроение с помощью откровенного фото

38-летняя экс-участница украинской поп-группы «ВиаГра» Анна Седокова показала поклонникам в Инстаграме кадр, от которого у них перехватило дыхание. Певица снялась топлес, набросив на обнаженный бюст только пиджак.

Исполнительница позировала, сидя на полу и открыв взору свои пышные формы. При этом у Анны было довольное суровое выражение лица, а к кадру она оставила пост на серьезную тему. Артистка порассуждала о том, что от неприятных аспектов в жизни надо избавляться сразу — будь то парни или воспаление на глазу.

instagram.com/annasedokova/

Я ненавижу терпеть. Считаю это худшим из слов, применимых к жизни. «Давай подождем», или «Стерпится — слюбится». Меня тошнит от этих слов. Все всегда ясно, - написала Седокова.

Пользователи не только согласились с точкой зрения своей любимицы, но и засыпали ее комплиментами. Юзеры отметили, что Анна обладает неземной красотой, а для некоторых и вовсе стала идеалом.

Ранее «Скотч» рассказывал, как предприимчивый таец четыре раза женился и трижды развелся ради оплачиваемого отпуска.

Согласно тайваньскому законодательству, человек имеет право на восьмидневный оплачиваемый отпуск при вступлении в брак. Разумеется, работодателям тайваньца это не понравилось. Руководители банка, в котором он работал, быстро поняли, что он задумал, и сначала отказывали ему в предоставлении отпуска.