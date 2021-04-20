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    У британки выросла только одна грудь, но она решила ничего не хочет менять, чтобы изменить представление о красоте

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    У британки выросла только одна грудь, но она решила ничего не хочет менять, чтобы изменить представление о красоте
    instagram.com/beccabutcherx/

    Британка не опустила руки и нашла в Интернете таких же девушек, как она

    Бедняге пришлось пройти через издевки сверстников в школе, которые заявляли, что она никогда на найдет свою любовь, так как ни один парень на нее не взглянет.

    Когда Бекка Бутчер из Барнсли, Англия, была подростком, ей пришлось обратиться к врачу с необычной проблемой. Девушка пожаловалась, что одна грудь у нее выросла намного больше другой. Однако доктор поспешил ее успокоить, заявив, что все придет в норму к концу полового созревания. Шло время, но ничего не менялось.

    Тогда Бекка попыталась сама выяснить, что с ней происходит, и пришла к выводу, что у нее редкий врожденный недуг — синдром Поланда, который характеризуется частичным или полным односторонним отсутствием большой грудной мышцы. Она вернулась к врачу, но тот заявил, что никогда не слышал о подобной болезни.

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    У британки выросла только одна грудь, но она решила ничего не хочет менять, чтобы изменить представление о красоте
    У британки выросла только одна грудь, но она решила ничего не хочет менять, чтобы изменить представление о красоте
    У британки выросла только одна грудь, но она решила ничего не хочет менять, чтобы изменить представление о красоте
    У британки выросла только одна грудь, но она решила ничего не хочет менять, чтобы изменить представление о красоте
    instagram.com/beccabutcherx/

    Британка не опустила руки и нашла в Интернете таких же девушек, как она, пишет Daily Mail. Хотя и отметила, что данный синдром чаще встречается у мужчин. Бекка получила рассказы из первых уст о том, как живут женщины с таким же недугом, как они боятся заводить отношения и все время скрывают свое тело.

    Однако 23-летняя Бекка не считает, что она «неправильная». Когда ей предложили бесплатную операцию по увеличению второй груди, она отказалась. Девушка научилась жить со своей особенностью, нашла любовь и хочет вдохновить других людей с подобным состоянием принимать себя. Также она надеется привлечь внимание к этой малоисследованной проблеме.

    «Я сказала врачам: «Я не хочу операцию, я хочу знать о том, почему я такая, какая есть. Я не хочу ничего менять, я хочу знать, как с этим жить».

    Ранее «Скотч» рассказывал, как предприимчивый таец четыре раза женился и трижды развелся ради оплачиваемого отпуска.

    Согласно тайваньскому законодательству, человек имеет право на восьмидневный оплачиваемый отпуск при вступлении в брак. Разумеется, работодателям тайваньца это не понравилось. Руководители банка, в котором он работал, быстро поняли, что он задумал, и сначала отказывали ему в предоставлении отпуска.

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    Теги: знаменитости самые сексуальные шоу-бизнес
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