Элтон Джон признался, что занимался сексом с агентом КГБ



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Элтон Джон с партнером

Певец нашел надежный способ избавится от «хвоста»

Накануне выхода своей байопика «Рокетмен» Элтон Джон дал резонансное интервью британскому изданию The Observer.

В беседе с журналистом легендарный музыкант вспоминает, как впервые побывал в Советском Союзе в 1979 году. По словам Джона, он с самого начала знал, что переводчик, которого к нему приставили, – агент КГБ, и задачей шпиона было следить за любыми его перемещениями.

Певец нашел надежный способ, чтобы избавится от «хвоста» и скомпрометировать агента перед начальством: он занялся с ним сексом на крыше гостиницы. Возможно, именно поэтому российские прокатчики мюзикла «Рокетмен» вырезали из фильма сцену секса главного героя с его менеджером – можно предположить, что эти воспоминания слишком болезненны для России, передает Buro 24/7

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