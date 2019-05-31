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    Жизнь

    Элтон Джон признался, что занимался сексом с агентом КГБ

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    Элтон Джон с партнером - Элтон Джон признался, что занимался сексом с агентом КГБ
    Элтон Джон с партнером

    Певец нашел надежный способ избавится от «хвоста»

    Накануне выхода своей байопика «Рокетмен» Элтон Джон дал резонансное интервью британскому изданию The Observer.

    В беседе с журналистом легендарный музыкант вспоминает, как впервые побывал в Советском Союзе в 1979 году. По словам Джона, он с самого начала знал, что переводчик, которого к нему приставили, – агент КГБ, и задачей шпиона было следить за любыми его перемещениями.

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    Элтон Джон признался, что занимался сексом с агентом КГБ
    Элтон Джон признался, что занимался сексом с агентом КГБ
    Элтон Джон признался, что занимался сексом с агентом КГБ
    Элтон Джон признался, что занимался сексом с агентом КГБ
    Элтон Джон признался, что занимался сексом с агентом КГБ
    Элтон Джон признался, что занимался сексом с агентом КГБ
    Элтон Джон признался, что занимался сексом с агентом КГБ
    Элтон Джон признался, что занимался сексом с агентом КГБ

    Певец нашел надежный способ, чтобы избавится от «хвоста» и скомпрометировать агента перед начальством: он занялся с ним сексом на крыше гостиницы. Возможно, именно поэтому российские прокатчики мюзикла «Рокетмен» вырезали из фильма сцену секса главного героя с его менеджером – можно предположить, что эти воспоминания слишком болезненны для России, передает Buro 24/7

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