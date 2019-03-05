Сила макияжа: визажист показала, как можно изменить внешность с помощью косметики



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Даже из замухрышки можно сделать настоящую красавицу

Невесты всегда трепетно относятся к выбору образа на свадьбу. Они продумывают всё до мельчайших деталей, начиная от туфель и заканчивая украшениями.

Макияж является одним из ключевых моментов, и он должен быть безупречным. Визажист из косовского Призрена Арбер Бытыки знает, как подчеркнуть достоинства невесты и сделать шикарный мейкап.

Результаты своей работы он публикует на страничке в соцсети, где можно встретить фотографии до и после преображения. Предлагаем вам взглянуть на эти волшебные трансформации.

Ранее Scotch показывал невероятно эмоциональные работы фотографа, который снял портеры людей до и после поцелуя с незнакомцем.





Джерело: twizz.ru