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    Фото

    Сила макияжа: визажист показала, как можно изменить внешность с помощью косметики

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    Сила макияжа: визажист показала, как можно изменить внешность с помощью косметики

    Даже из замухрышки можно сделать настоящую красавицу

    Невесты всегда трепетно относятся к выбору образа на свадьбу. Они продумывают всё до мельчайших деталей, начиная от туфель и заканчивая украшениями.

    Макияж является одним из ключевых моментов, и он должен быть безупречным. Визажист из косовского Призрена Арбер Бытыки знает, как подчеркнуть достоинства невесты и сделать шикарный мейкап.

    Результаты своей работы он публикует на страничке в соцсети, где можно встретить фотографии до и после преображения. Предлагаем вам взглянуть на эти волшебные трансформации.

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    Сила макияжа: визажист показала, как можно изменить внешность с помощью косметики
    Сила макияжа: визажист показала, как можно изменить внешность с помощью косметики
    Сила макияжа: визажист показала, как можно изменить внешность с помощью косметики
    Сила макияжа: визажист показала, как можно изменить внешность с помощью косметики
    Сила макияжа: визажист показала, как можно изменить внешность с помощью косметики
    Сила макияжа: визажист показала, как можно изменить внешность с помощью косметики
    Сила макияжа: визажист показала, как можно изменить внешность с помощью косметики
    Сила макияжа: визажист показала, как можно изменить внешность с помощью косметики
    Сила макияжа: визажист показала, как можно изменить внешность с помощью косметики
    Сила макияжа: визажист показала, как можно изменить внешность с помощью косметики
    Сила макияжа: визажист показала, как можно изменить внешность с помощью косметики

    Ранее Scotch показывал невероятно эмоциональные работы фотографа, который снял портеры людей до и после поцелуя с незнакомцем.


    Джерело: twizz.ru

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