  1. Головна
  2. Скотч
  3. Жизнь

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Жизнь

    Эмили Ратаковски в купальнике с пикантными разрезами позировала у бассейна

    • Розсилка
    <p>Эмили Ратаковски</p> <p>instagram.com/emrata/</p> - Эмили Ратаковски в купальнике с пикантными разрезами позировала у бассейна

    Эмили Ратаковски

    instagram.com/emrata/

    Знойная брюнетка показала утонченные формы в модном купальнике.

    28-летняя Эмили Ратаковски поделилась яркими моментами отдыха у бассейна. Американская модель сделала ставку на свою сексуальность, облачившись в яркий пляжный купальник бандо собственного бренда Inamorata. Желтое бикини в крупный горошек подчеркнуло изящную фигуру модели.

    1 з 12
    на весь екран згорнути
    Эмили Ратаковски в купальнике с пикантными разрезами позировала у бассейна
    Эмили Ратаковски в купальнике с пикантными разрезами позировала у бассейна
    Эмили Ратаковски в купальнике с пикантными разрезами позировала у бассейна
    Эмили Ратаковски в купальнике с пикантными разрезами позировала у бассейна
    Эмили Ратаковски в купальнике с пикантными разрезами позировала у бассейна
    Эмили Ратаковски в купальнике с пикантными разрезами позировала у бассейна
    Эмили Ратаковски в купальнике с пикантными разрезами позировала у бассейна
    Эмили Ратаковски в купальнике с пикантными разрезами позировала у бассейна
    Эмили Ратаковски в купальнике с пикантными разрезами позировала у бассейна
    Эмили Ратаковски в купальнике с пикантными разрезами позировала у бассейна
    Эмили Ратаковски в купальнике с пикантными разрезами позировала у бассейна
    instagram.com/emrata/

    Звезда фильма «Исчезнувшая» позировала на шезлонге под экзотическими деревьями. Бюстгальтер едва прикрывал бюст Эмили, оставляя значительную часть груди открытой. Модель стрингов интересная – у них завышенная талия и пикантные разрезы в области бедер.

     Читайте также: Екатерина Бужинская похвасталась юношеским фото и пышным бюстом в купальнике
    модель
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ