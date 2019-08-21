Эмили Ратаковски в купальнике с пикантными разрезами позировала у бассейна
Эмили Ратаковски
instagram.com/emrata/
Знойная брюнетка показала утонченные формы в модном купальнике.
28-летняя Эмили Ратаковски поделилась яркими моментами отдыха у бассейна. Американская модель сделала ставку на свою сексуальность, облачившись в яркий пляжный купальник бандо собственного бренда Inamorata. Желтое бикини в крупный горошек подчеркнуло изящную фигуру модели.
instagram.com/emrata/
Звезда фильма «Исчезнувшая» позировала на шезлонге под экзотическими деревьями. Бюстгальтер едва прикрывал бюст Эмили, оставляя значительную часть груди открытой. Модель стрингов интересная – у них завышенная талия и пикантные разрезы в области бедер.