Эмили Ратаковски в купальнике с пикантными разрезами позировала у бассейна



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Эмили Ратаковски instagram.com/emrata/

Знойная брюнетка показала утонченные формы в модном купальнике.

28-летняя Эмили Ратаковски поделилась яркими моментами отдыха у бассейна. Американская модель сделала ставку на свою сексуальность, облачившись в яркий пляжный купальник бандо собственного бренда Inamorata. Желтое бикини в крупный горошек подчеркнуло изящную фигуру модели.

Звезда фильма «Исчезнувшая» позировала на шезлонге под экзотическими деревьями. Бюстгальтер едва прикрывал бюст Эмили, оставляя значительную часть груди открытой. Модель стрингов интересная – у них завышенная талия и пикантные разрезы в области бедер.

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