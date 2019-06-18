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    Жизнь

    Энистон отказалась встречаться с принцем Гарри из-за разницы в возрасте

    • Розсилка
    Дженнифер Энистон - Энистон отказалась встречаться с принцем Гарри из-за разницы в возрасте
    Дженнифер Энистон

    По словам писателя Гальперина, член королевской семьи несколько лет надеялся на отношения с актрисой.

    Писатель Йен Гальперин рассказал малоизвестные подробности из биографии актрисы Дженнифер Энистон. Так, по его словам, звездой сериала «Друзья» увлекся не кто иной, как принц Гарри. Член королевской семьи заинтересовался Энистон после того, как она появилась на обложке журнала GQ в 2009 году.

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    Энистон отказалась встречаться с принцем Гарри из-за разницы в возрасте
    Энистон отказалась встречаться с принцем Гарри из-за разницы в возрасте
    Энистон отказалась встречаться с принцем Гарри из-за разницы в возрасте
    Энистон отказалась встречаться с принцем Гарри из-за разницы в возрасте
    Энистон отказалась встречаться с принцем Гарри из-за разницы в возрасте
    Энистон отказалась встречаться с принцем Гарри из-за разницы в возрасте
    Энистон отказалась встречаться с принцем Гарри из-за разницы в возрасте
    Энистон отказалась встречаться с принцем Гарри из-за разницы в возрасте

    Тогда у Гарри получилось узнать ее номер, после чего он начал «атаковать» Дженнифер сообщениями. Однако артистка оказалась непреклонна – свой отказ идти на свидание со внуком Елизаветы II она объяснила разницей в возрасте. Так, принц Гарри младше Энистон на 16 лет.

    По словам писателя, член королевской семьи несколько лет надеялся на более близкое знакомство с актрисой и даже называл ее в кругу своих друзей «настоящей принцессой». В свою очередь представители Энистон отрицают эту информацию, но Гальперин клянется, что именно все так и было, пишет Express.

     

    Принц Гарри
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