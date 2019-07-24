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    Жизнь

    Евгений Кошевой раскрыл неожиданные факты о старшей дочери

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    Евгений Кошевой - Евгений Кошевой раскрыл неожиданные факты о старшей дочери
    Евгений Кошевой

    По словам Евгения, из украинских певиц Варе импонируют Тина Кароль и Джамала

    Евгений Кошевой – счастливый отец двух дочерей. Старшая Варвара уже покоряет публику своим голосом. Недавно Варя приняла участие в одном из известных вокальных шоу и стала любимицей зрителей. На днях шоумен рассказал о том, на кого похожа его дочь, а также рассекретил ее звездных кумиров.

    «По характеру она больше походит на свою бабушку – мою маму.  А внешне… Вот мы недавно пересматривали архивные видео моей жены Ксюши, где она занимается в балетной школе. И внешне, и ее голос за кадром – копия Варя. Ей на том видео 13 лет, Варваре – 11, но это просто идеальное совпадение. И не скажешь, что дочке 11. Она смотрит разные видео на YouTube, подростковые сериалы, повторяет образы старших героев, хоть и не всем это нравится (улыбается)», - объяснил Евгений Новому каналу.

    По словам Евгения, из украинских певиц Варе импонируют Тина Кароль и Джамала, а из зарубежных – Billie Eilish и Кристина Агилера. К слову, в финале шоу «Шалена зірка» Евгений воплотил образ Тины, надев высокие каблуки и беловолосый парик.

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