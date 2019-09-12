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    Жизнь

    Евгения Власова заявила, что никогда не болела раком

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    Евгения Власова - Евгения Власова заявила, что никогда не болела раком
    Евгения Власова

    В своей лжи Власова обвинила журналистов

    Целых 10 лет все считали, что певица Евгения Власова поборола онкологию, перенеся операцию и химиотерапию. И вот артистка сделала неожиданное признание. Оказалось, что у нее рака никогда не было!  Об этом она написала в своем Instagram.

    «Надоело тянуть свой груз и шлейф, который тянется уже лет 10, у меня никогда не проявляли онкологических заболеваний! Была операция, и из 5-ти врачей одному что-то показалось (был консилиум), а с врачебной этики, если, одному показалось, значит нужна химиотерапия!» - написала Евгения.

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    Евгения Власова заявила, что никогда не болела раком
    Евгения Власова заявила, что никогда не болела раком
    Евгения Власова заявила, что никогда не болела раком
    Евгения Власова заявила, что никогда не болела раком
    Евгения Власова заявила, что никогда не болела раком
    Евгения Власова заявила, что никогда не болела раком
    Евгения Власова заявила, что никогда не болела раком
    Евгения Власова заявила, что никогда не болела раком
    Евгения Власова заявила, что никогда не болела раком
    Евгения Власова заявила, что никогда не болела раком
    Евгения Власова заявила, что никогда не болела раком
    Евгения Власова заявила, что никогда не болела раком
    Евгения Власова заявила, что никогда не болела раком
    Евгения Власова заявила, что никогда не болела раком

    «Да, я ее прошла! И это страшно! Но прессу, журналистов, редакторов программ не интересуют тонкости, им нужно мясо, кровь, страсти! И вот теперь на мне какое-то странное клеймо (несчастной и больной). Ненавижу это все! долго молчала! В основном ради людей, для которых я стала надеждой на выздоровление», - отметила Власова.

    «Но весь этот ужас, который рожали журналисты и их программы, ложился на мои женские плечи и хрупкие плечи моей дочери. Одно то, что меня заживо похоронили, и некоторые люди до сих пор говорят: о, а что она жива ?! В моей жизни дофига испытаний и без онкологии, как и в жизни любого из нас ...» – возмутилась певица.

    В своей лжи Власова обвинила журналистов, которые, по ее мнению, изначально искажали факты Также Женя призналась, что ненавидит давать интервью.

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