Евгения Власова заявила, что никогда не болела раком



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Евгения Власова

В своей лжи Власова обвинила журналистов

Целых 10 лет все считали, что певица Евгения Власова поборола онкологию, перенеся операцию и химиотерапию. И вот артистка сделала неожиданное признание. Оказалось, что у нее рака никогда не было! Об этом она написала в своем Instagram.

«Надоело тянуть свой груз и шлейф, который тянется уже лет 10, у меня никогда не проявляли онкологических заболеваний! Была операция, и из 5-ти врачей одному что-то показалось (был консилиум), а с врачебной этики, если, одному показалось, значит нужна химиотерапия!» - написала Евгения.

«Да, я ее прошла! И это страшно! Но прессу, журналистов, редакторов программ не интересуют тонкости, им нужно мясо, кровь, страсти! И вот теперь на мне какое-то странное клеймо (несчастной и больной). Ненавижу это все! долго молчала! В основном ради людей, для которых я стала надеждой на выздоровление», - отметила Власова.

«Но весь этот ужас, который рожали журналисты и их программы, ложился на мои женские плечи и хрупкие плечи моей дочери. Одно то, что меня заживо похоронили, и некоторые люди до сих пор говорят: о, а что она жива ?! В моей жизни дофига испытаний и без онкологии, как и в жизни любого из нас ...» – возмутилась певица.

В своей лжи Власова обвинила журналистов, которые, по ее мнению, изначально искажали факты Также Женя призналась, что ненавидит давать интервью.