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    «Тело захватили инопланетяне»: Эшли Грэм поделилась откровениями о беременности и родах

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    32-летняя американская фотомодель Эшли Грэм - «Тело захватили инопланетяне»: Эшли Грэм поделилась откровениями о беременности и родах
    32-летняя американская фотомодель Эшли Грэм

    О своем опыте беременности и рождения ребенка звезда рассказала в интервью модному глянцу

    В январе этого года 32-летняя фотомодель Эшли Грэм впервые стала мамой. Знаменитость охотно делится ощущениями, которые стала испытывать после появления сына на свет. А недавно она решила раскрыть подробности родов.

    О своем опыте беременности и рождения ребенка Эшли рассказала в интервью журналу Harper's Bazaar. Так, Грэм отметила, что во время ожидания малыша ей пришлось всерьез задуматься о своей пропаганде бодипозитива. Дело в том, что ее тело стремительно менялось, и это заставляло будущую маму нервничать.

    «Это было самое дикое! «А как же все то, в чем я себя убеждала, как же все мои аффирмации?» - думала я. Ничего из этого не имело значения, потому что мое тело менялось очень быстро, - вспоминает молодая мама. - Мне потребовалось время, чтобы принять это. Казалось, что моим телом завладел инопланетянин».

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    «Тело захватили инопланетяне»: Эшли Грэм поделилась откровениями о беременности и родах
    «Тело захватили инопланетяне»: Эшли Грэм поделилась откровениями о беременности и родах
    «Тело захватили инопланетяне»: Эшли Грэм поделилась откровениями о беременности и родах

    Однако радость от предвкушения встречи с малышом пересилила все неприятные ощущения из-за происходящего с телом. Как отметила фотомодель, как только она узнала о своей беременности, сразу поняла, что будет хорошей мамой.

    Эшли отдала предпочтение домашним родам. В разговоре с журналистами она вспомнила, чем занимался ее муж, Джастин Эрвин, пока у нее шла родовая деятельность. Будущий папа очень хотел находиться рядом с женой, но акушерка сказала, что его помощь им не нужна.

    «Я была в бассейне, обернулась посмотреть на него и увидела, что он стоит на кухне и готовит мясо — режет его и приправляет. Это было единственное, что он мог делать в тот момент», — рассказала Грэм.

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