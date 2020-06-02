«Тело захватили инопланетяне»: Эшли Грэм поделилась откровениями о беременности и родах



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32-летняя американская фотомодель Эшли Грэм

О своем опыте беременности и рождения ребенка звезда рассказала в интервью модному глянцу

В январе этого года 32-летняя фотомодель Эшли Грэм впервые стала мамой. Знаменитость охотно делится ощущениями, которые стала испытывать после появления сына на свет. А недавно она решила раскрыть подробности родов.

О своем опыте беременности и рождения ребенка Эшли рассказала в интервью журналу Harper's Bazaar. Так, Грэм отметила, что во время ожидания малыша ей пришлось всерьез задуматься о своей пропаганде бодипозитива. Дело в том, что ее тело стремительно менялось, и это заставляло будущую маму нервничать.

«Это было самое дикое! «А как же все то, в чем я себя убеждала, как же все мои аффирмации?» - думала я. Ничего из этого не имело значения, потому что мое тело менялось очень быстро, - вспоминает молодая мама. - Мне потребовалось время, чтобы принять это. Казалось, что моим телом завладел инопланетянин».

Однако радость от предвкушения встречи с малышом пересилила все неприятные ощущения из-за происходящего с телом. Как отметила фотомодель, как только она узнала о своей беременности, сразу поняла, что будет хорошей мамой.

Эшли отдала предпочтение домашним родам. В разговоре с журналистами она вспомнила, чем занимался ее муж, Джастин Эрвин, пока у нее шла родовая деятельность. Будущий папа очень хотел находиться рядом с женой, но акушерка сказала, что его помощь им не нужна.

«Я была в бассейне, обернулась посмотреть на него и увидела, что он стоит на кухне и готовит мясо — режет его и приправляет. Это было единственное, что он мог делать в тот момент», — рассказала Грэм.