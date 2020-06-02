Принц Бельгии заболел коронавирусом, нарушив карантин на незаконной вечеринке



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Бельгийский принц Йоахим

Чтобы окончательно не портить репутацию, Йоахим уже выпустил официальное заявление

Бельгийский принц Йоахим, 28-летний племянник короля Филиппа, заразился коронавирусом после посещения вечеринки в испанской Кордове. Вместе с Йоахимом карантин таким образом нарушили еще 26 человек, что делает мероприятие незаконным: сейчас в Испании разрешено собираться в компаниях не больше 15 человек. Все, кто был на вечеринке, сейчас находятся на карантине и, скорее всего, будут оштрафованы на 10 тысяч евро.

Принц прилетел в Кордову за два дня до несанкционированной тусовки «по профессиональным причинам» и, вероятно, решил отдохнуть вместе со своей возлюбленной. Чтобы окончательно не портить репутацию, Йоахим уже выпустил официальное заявление:

«Я глубоко сожалею о своих действиях. Я прошу прощения за то, что не соблюдал меры, введенные на период карантина, во время своей поездки. В эти трудные времена я никого не хотел оскорбить»