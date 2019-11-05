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    Жизнь

    Галкин готовил покушение на Киркорова? Новые подробности скандального расследования

    • Розсилка
    Галкин готовил покушение на Киркорова? Новые подробности скандального расследования

    Теракт на концерте российского поп-певца планировался летом 2017 года

    Российский телеведущий Максим Галкин и его жена Алла Пугачева не вошли в число свидетелей в громкой истории о покушении на российского певца Филиппа Киркорова. Ранее один из фигурантов дела, который планировал устроить теракт на концерте Киркорова летом 2017 года, заявлял, что заказчиком преступления якобы выступил Максим Галкин.

    Как говорил мужчина, телеведущий приревновал свою жену к Филиппу Киркорову и решил убить поп-короля. Правда, следователи мужчине не поверили и не стали привлекать Галкина и Пугачеву к этому делу даже в качестве свидетелей.

    Добавим, что в данный момент по этому делу проходят четыре человека. Их целью было установить взрывчатку и произвести взрыв на концерте Киркорова в Махачкале летом 2017 года. Правда, им не удалось пробраться к сцене и осуществить свои планы. Территория охранялась многочисленными полицейскими. Один из участников планировавшегося преступления позже говорил, что хотел, чтобы пострадал именно Киркоров, а не простые зрители концерта.

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