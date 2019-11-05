Дженнифер Энистон возглавила топ самых популярных актеров в соцсетях



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Дженнифер Энистон

Актриса завела аккаунт в Instagram в середине октября и за этот короткий срок сумела взойти на олимп интернета

В издание THR составили рейтинг самых популярных актеров среди пользователей соцсетей. Авторы списка проанализировали данные Facebook, Instagram, Twitter и YouTube. В результате «золото» завоевала Дженнифер Энистон.

В общей сложности на страничку актрисы подписались 18 миллионов человек по всему земному шару. И это при том, что Джен в соцсети даже не без году неделя, а всего чуть более полумесяца - свой аккаунт она открыла 15 октября 2019 года.

Уже с самого начала профиль звезды сериала «Друзья» мог похвастаться миллионом подписчиков, которые появились у нее всего за пару часов, как только Энистон зарегистрировалась в соцсети. Так что первое место актрисе досталось справедливо.

«Серебро» получил Дуэйн Джонсон, а почетную «бронзу» – Лили Рейнхарт. В топ-10 также вошли Приянка Чопра, Нина Добрев и Эимли Ратаковски, пишет THR.