Меган Маркл раскритиковали за диету для принца Гарри



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Принц Гарри и Меган Маркл

Британская писательница считает, что принцу Гарри диеты не нужны

Еще перед свадьбой принца Гарри и Меган Маркл появилась информация о том, что экс-актриса не только сама села на диету, чтобы отлично выглядеть в свадебном платье, но и перевела тогда еще будущего супруга на новую систему питания.

Британская писательница Джилли Купер раскритиковала Меган за то, что та навязала ему свою диету.

«Гарри — симпатичный, привлекательный мужчина. Не стоит заставлять мужчин худеть. По‑моему, это ужасно. И вообще я не люблю менять людей, а вы? Я хочу, чтобы он оставался нашим Гарри так же, как и ее. Он хороший мальчик, которому нужна забота», — заявила 81-летняя Купер в комментарии Daily Mail.

Известно, что Маркл, которая сама не употребляет мясо, приобщает принца Гарри к «чистого питания». Кроме того, он отказался от сигарет и алкоголя. А перед свадьбой настолько усердно занимался с личным тренером и диетологом, что похудел на три килограмма.

Впрочем, и Гарри не во всем принимает Меган. Ранее стало известно, что он запрещает жене носить костюмы. «Меган говорят, что ей нужно прекратить одеваться как голливудская звезда и начать одеваться как член королевской семьи. Меган хотела выбрать подобие смокинга, но Гарри сказал, что этот костюм недостаточно традиционный», — рассказали инсайдеры.

Джерело: graziamagazine.ru