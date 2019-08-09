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    Жизнь

    Гермиона созрела: Эмма Уотсон закрутила роман с программистом

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    Эмма Уотсон - Гермиона созрела: Эмма Уотсон закрутила роман с программистом
    Эмма Уотсон

    29-летняя кинозвезда меняет парней как перчатки

    Знаменитая актриса Эмма Уотсон, наиболее популярная по роли Гермионы в «Гарри Поттере», нашла себе нового бойфренда.  На этот раз ее выбор пал на 39-летнего американского программиста Брендона Айриба.

    Пара попала в объективы папарацци, когда выходила из итальянского ресторана Via Veneto в Санта-Монике. Звезда фильмов о Гарри Поттере была одета в черный том и юбку-макси с леопардовым принтом. На плечи актриса накинула черное пальто с меховыми оборками.

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    Гермиона созрела: Эмма Уотсон закрутила роман с программистом
    Гермиона созрела: Эмма Уотсон закрутила роман с программистом
    Гермиона созрела: Эмма Уотсон закрутила роман с программистом
    Гермиона созрела: Эмма Уотсон закрутила роман с программистом
    Гермиона созрела: Эмма Уотсон закрутила роман с программистом
    Гермиона созрела: Эмма Уотсон закрутила роман с программистом
    Гермиона созрела: Эмма Уотсон закрутила роман с программистом

    Близкие к знаменитостям лица сообщили, что Эмма и Брендон вместе совсем недавно. Актриса и сооснователь компании Oculus VR стараются как можно больше проводить времени вместе и не спешат афиширован роман.

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