Гермиона созрела: Эмма Уотсон закрутила роман с программистом



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Эмма Уотсон

29-летняя кинозвезда меняет парней как перчатки

Знаменитая актриса Эмма Уотсон, наиболее популярная по роли Гермионы в «Гарри Поттере», нашла себе нового бойфренда. На этот раз ее выбор пал на 39-летнего американского программиста Брендона Айриба.

Пара попала в объективы папарацци, когда выходила из итальянского ресторана Via Veneto в Санта-Монике. Звезда фильмов о Гарри Поттере была одета в черный том и юбку-макси с леопардовым принтом. На плечи актриса накинула черное пальто с меховыми оборками.

Близкие к знаменитостям лица сообщили, что Эмма и Брендон вместе совсем недавно. Актриса и сооснователь компании Oculus VR стараются как можно больше проводить времени вместе и не спешат афиширован роман.