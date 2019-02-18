Гимн разнообразия: в Лондоне открывается галерея пенисов



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: unsplash / @charlesdeluvio

В британской столице открывается выставка, посвященная мужскому телу и здоровому пониманию сексуальности.

В лондонском квартале Шордитч 26 февраля запускается галерея пенисов, организованная инициативой The Book of Man. Это масштабный проект, который включает экспозицию, посвященную обнаженному телу мужчин - Галерею пенисов, передает Platfor.ma

За несколько недель до начала события организаторы попросили всех мужчин отправлять им черно-белые фотографии своих фаллосов под лозунгом «Ваш пенис может быть звездой». Некоторые из них будут выставляться на экспозиции. При этом идеологи проекта очень просили не присылать снимки эрегированный фаллосов, поскольку выставка не имеет ничего общего с порно, а также избегать лиц, поскольку «пенисы должны быть анонимными».

По мнению организаторов, это скорее гимн разнообразия. Именно для этого в экспозиции будут представлены пенисы разных форм и размеров, в рамках выставки пройдут разнообразные просветительские встречи и лекции о социальных табу.



