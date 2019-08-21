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    Жизнь

    Гимн Украины от Тины Кароль и оперных примадонн: подробности подготовки к «Шествию достоинства»

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    <p>Тина Кароль</p> <p>instagram.com/tina_karol/</p> - Гимн Украины от Тины Кароль и оперных примадонн: подробности подготовки к «Шествию достоинства»

    Тина Кароль

    instagram.com/tina_karol/

    Певицы выступят в вышиванках от всемирно известного бренда

    24 августа вместо торжественного военного парада состоится шоу «Шествие достоинства», посвященное Дню Независимости Украины.

    Так, еще вчера стало известно, что в постановке, над которой работают режиссер Алан Бадоев и режиссер-постановщик Елена Коляденко, примут участие певица Onuka, композитор Мирослав Скорик и известные артисты оперы. Музыку к первой части «Оды достоинства» спродюсирует музыкант и саунд-продюсер Евгений Филатов (The Maneken).

    Сегодня стало известно, что к событию также привлечена Тина Кароль, о чем она сообщила в «Инстаграме».

    «Я очень счастлива быть в этот исторический момент с тобой, Владимир Зеленский. Звучать, вдохновлять, гордиться нашим президентом и Родиной», – отметила певица.

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    Гимн Украины от Тины Кароль и оперных примадонн: подробности подготовки к «Шествию достоинства»
    Гимн Украины от Тины Кароль и оперных примадонн: подробности подготовки к «Шествию достоинства»
    Гимн Украины от Тины Кароль и оперных примадонн: подробности подготовки к «Шествию достоинства»
    Гимн Украины от Тины Кароль и оперных примадонн: подробности подготовки к «Шествию достоинства»
    Гимн Украины от Тины Кароль и оперных примадонн: подробности подготовки к «Шествию достоинства»
    Гимн Украины от Тины Кароль и оперных примадонн: подробности подготовки к «Шествию достоинства»
    Гимн Украины от Тины Кароль и оперных примадонн: подробности подготовки к «Шествию достоинства»
    Гимн Украины от Тины Кароль и оперных примадонн: подробности подготовки к «Шествию достоинства»
    Гимн Украины от Тины Кароль и оперных примадонн: подробности подготовки к «Шествию достоинства»
    Гимн Украины от Тины Кароль и оперных примадонн: подробности подготовки к «Шествию достоинства»
    Гимн Украины от Тины Кароль и оперных примадонн: подробности подготовки к «Шествию достоинства»
    Гимн Украины от Тины Кароль и оперных примадонн: подробности подготовки к «Шествию достоинства»
    Гимн Украины от Тины Кароль и оперных примадонн: подробности подготовки к «Шествию достоинства»
    Гимн Украины от Тины Кароль и оперных примадонн: подробности подготовки к «Шествию достоинства»
    Гимн Украины от Тины Кароль и оперных примадонн: подробности подготовки к «Шествию достоинства»
    Гимн Украины от Тины Кароль и оперных примадонн: подробности подготовки к «Шествию достоинства»
    Гимн Украины от Тины Кароль и оперных примадонн: подробности подготовки к «Шествию достоинства»
    Гимн Украины от Тины Кароль и оперных примадонн: подробности подготовки к «Шествию достоинства»
    Гимн Украины от Тины Кароль и оперных примадонн: подробности подготовки к «Шествию достоинства»
    Гимн Украины от Тины Кароль и оперных примадонн: подробности подготовки к «Шествию достоинства»
    Гимн Украины от Тины Кароль и оперных примадонн: подробности подготовки к «Шествию достоинства»
    Гимн Украины от Тины Кароль и оперных примадонн: подробности подготовки к «Шествию достоинства»
    Гимн Украины от Тины Кароль и оперных примадонн: подробности подготовки к «Шествию достоинства»
    Гимн Украины от Тины Кароль и оперных примадонн: подробности подготовки к «Шествию достоинства»
    Гимн Украины от Тины Кароль и оперных примадонн: подробности подготовки к «Шествию достоинства»
    Гимн Украины от Тины Кароль и оперных примадонн: подробности подготовки к «Шествию достоинства»

    Известно, что Тина Кароль вместе с прославленными оперными певицами Анжелиной Швачкой и Оксаной Крамаровой в платьях от всемирно известного украинского дизайнера Вита Кин исполнят гимн Украины.

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    Владимир Зеленский Тина Кароль певица
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